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Волшебный дракон Волшебный дракон
Киноафиша Фильмы Волшебный дракон Волшебный дракон, 2021: актеры и роли
Wish Dragon Волшебный дракон 2021 / США / Китай
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Волшебный дракон, 2021: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Аппельханс Chris Appelhans
Роли озвучивали
Констанс Ву Констанс Ву Constance Wu Наташа Лю Бордиццо Наташа Лю Бордиццо Natasha Liu Bordizzo Джон Чо Джон Чо John Cho Уилл Юн Ли Will Yun Lee Александр Чен
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