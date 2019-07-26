«Робот 2.0»: Рецензия Киноафиши

Восемь лет назад миллениалы открыли для себя индийское кино. До выхода первого «Робота» оно было неведомым и смешным зверем. Предметом винтажных мемов, доставшихся в наследство от бабушек и матерей. Смешные танцы, мужики с усами, родимое пятно, я - твой брат, а я - твой сестра. Никто из миллениалов не видел оригиналов этих квёлых шутеечек. Все они были придуманы придворными юмористами еще при Брежневе, но все равно крепко засели в коллективном бессознательном. Давно исчезли анекдоты про Чапаева и Петьку, разложились на плесень Штирлиц, чукча и армянское радио, но неведомое индийское кино продолжало доставлять кеки. Тут надо вспомнить, что никто толком не видел и фильмов, на которые постоянно ссылался Квен Тарантино, но это не мешало говорить про них с придыханием и знанием дела. И тут пришел «Робот». Он был именно таким, каким его и ждали. Безбашенным, дурацким, кичовым, но при этом - over the top. По такому кино соскучились, к такому кино не привыкли. Сотни россиян потянулись после него смотреть какие-нибудь другие индийские фильмы, зачастую совершенно случайные и плохие, а российские прокатчики всерьез задумались над тем, не выпустить ли на экраны что-то еще. Не выпустили.

Ирония ситуации была в том, что совершенно такое же wtf-впечатление фильм Шанкара вызывал и в Индии. Болливудское кино на тот момент стало городским и серьезным, одной ногой - в Лондоне, второй - в Нью-Йорке, а простодушные тамилы («Робот» был именно тамильским) рождали у городских индийцев смешанные эмоции. В многонациональном культурном поле Индии, где одних только официальных языков - дюжина, тамилы всегда были на манер узбеков или таджиков в большом советском мифе. Наивные провинциалы-южане, смешные, гордые, любящие пустить пыль в глаза, но при этом очень искренние. «Тамильская искренность» была лет десять назад большим трендом. Если северный индиец из Болливуда хотел снять старомодную вампуку, то он почти сразу предупреждал, что это типа пародия. Tamil-style. Мы не серьезно, мы так прикалываемся.

Прошло восемь лет. Тамильский тренд в Болливуде закончился. Тамильское кино, в свою очередь, нарастило мускулы и международный вес, после чего шутить над ним стало весьма неловко. И тут вышел второй «Робот». Нет, его, разумеется, ждали, но вышел он почти незаметно. Независимые российские прокатчики из Indian Films даже выпустили его в очень-очень ограниченный прокат (от Питера до Казани) и выпустили одновременно с мировой премьерой в ноябре. Но это заметили только посвященные.

Робот 2.0

И вот теперь усилиями RFG Distribution второй «Робот» наконец выходит в широкий российский прокат. Событие, несомненно, уникальное, радостное и важное, но только почему то вызывающее очень противоречивые эмоции.

Сначала о хорошем. Новый «Робот» - отличное зрительское кино. Фильм про Железного Человека, который мы заслужили и которого нам не хватало последние шесть лет. Кинокомиксы от Marvel давно увязли в собственной мифологии и политической повестке, утратив легкость и похоронив по дороге старину Тони Старка. Метафорически и не только. Чтобы приблизить нового «Робота» к зрителю прокатчики очень хорошо и увлеченно поработали. Идеально адаптировали абсолютно все шутки (теперь работает каждая от «Поцелуя навылет» до «Аббатства Даунтон»). Пригласили на озвучку Петра Гланца и Никиту Джигурду. После последнего трейлера я боялся, что это станет катастрофой, но нет, иконы не подвели. Повторю еще раз - прокатчики очень хорошо и увлеченно поработали.

Излишне хорошо. Они вырезали из фильма почти час экранного времени.

Цензурирование чужих фильмов - вопрос дискуссионный. Я даже почти готов согласиться, что чужеземной картине продолжительностью два с половиной часа не помешало бы легкое косметическое вмешательство. Но только произнеся это, я уже ощущаю себя адвокатом дьявола и защитником Холокоста. Цензурирование чужих фильмов - вопрос очень дискуссионный. Давайте лучше рассмотрим что именно попало под нож.

Второй «Робот» - на удивление очень серьезное и глубокое авторское высказывание о многих важных вещах. Некоторые вещи, возможно, и заслуживают ножа и мессы. Например, околонаучные разговоры про «пятую силу» и исследования ауры профессора Фрэнка Барановски давно являются предметом для пост-иронии, но кто мы такие, чтобы решать - должны они быть или нет в выпускаемом фильме. Тем более, что без них история главного злодея повисает в воздухе. Никто же не говорит и не пытается вырезать из фильмов Marvel Перчатку Бесконечности и навязший в зубах тессеракт.

Робот 2.0

Главный козырь современного индийского кино - его социальность. Индийское кино из фильма в фильм клеймит продажных чиновников, лицемерных политиков, коррупцию, пассивность власти, полицейский произвол. Именно благодаря этому новые индийские фильмы популярны по всему миру, особенно в Китае. Всё перечисленное есть и во втором «Роботе». Но этого нет в его российской версии. Главный злодей предстаёт для русских зрителей благородным, но окончательно поехавшим орнитологом. Радикальным эко-террористом, который ради спасения пернатых готов сжигать тысячи невинных людей (я все еще пытаюсь не спойлерить). Нам не показывают, как он боролся с судебной системой, обивал пороги коррупционеров. Всего этого в российской версии нет. Флэшбек с историей главного злодея длится меньше десяти минут.

В оригинальном фильме есть сцена, где владелец крупной телекоммуникационной компании шантажирует министра связи, который давно получает от него взятки за подпольные лицензии на новые телефонные вышки. Шантажирует, угрожая слить компромат на WikiLeaks. Владелец компании позднее будет убит, министру главный злодей вырвет кишки. Но мы этого тоже не увидим. В оригинальном фильме есть сцена, где люди премьер-министра приходят в полицию, требуя без очереди разыскать украденный мобильник их шефа. Мобильник с брюликами. Есть сцена, где премьер-министр отказывается давать добро на использование робота, аргументируя тем, что требуется разрешение Парламента, а парламентские партии никогда не договорятся. Через пять минут мы видим, что это была лицемерная ложь. Точнее - «мы с вами» не видим. В российской версии фильма этих сцен тоже нет. Нет сцены в суде, пикета на улице, истории с введением «военного положения» (очень болезненной для всех индийцев). Черт побери! RFG, вы - отличные и талантливые ребята, я люблю все ваши релизы и прекрасно понимаю что вами двигало (в определенной мере, даже это поддерживаю), но все же - зачем?! Зачем надо было превращать «Робота 2.0» в «Робота 3.0»?

Те, кто посмотрят этот фильм до конца, поймут эту шутку. А я надеюсь, что вы его обязательно посмотрите. И титры - тоже. Они - замечательные.

Феликс Зилич