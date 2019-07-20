Наша рецензия

Восемь лет назад миллениалы открыли для себя индийское кино. До выхода первого «Робота» оно было неведомым и смешным зверем. Предметом винтажных мемов, доставшихся в наследство от бабушек и матерей. Смешные танцы, мужики с усами, родимое пятно, я - твой брат, а я - твой сестра. Никто из миллениалов не видел оригиналов этих квёлых шутеечек. Все они были придуманы придворными юмористами еще при Брежневе, но все равно крепко засели в коллективном бессознательном. Давно исчезли анекдоты…