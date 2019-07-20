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Робот 2.0 Робот 2.0
Киноафиша Фильмы Робот 2.0 Отзывы о фильме «Робот 2.0»
2.0 Робот 2.0 2018 / Индия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Робот 2.0»

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Наша рецензия

Восемь лет назад миллениалы открыли для себя индийское кино. До выхода первого «Робота» оно было неведомым и смешным зверем. Предметом винтажных мемов, доставшихся в наследство от бабушек и матерей. Смешные танцы, мужики с усами, родимое пятно, я - твой брат, а я - твой сестра. Никто из миллениалов не видел оригиналов этих квёлых шутеечек. Все они были придуманы придворными юмористами еще при Брежневе, но все равно крепко засели в коллективном бессознательном. Давно исчезли анекдоты…

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Ксандер Малевич 20 июля 2019, 17:23
Всего полтора часа (по сравнению с первой частью), но уровень шизы по-прежнему зашкаливает...
20 июля 2019, 17:23 Ответить
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