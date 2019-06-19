На закате эпохи галактических путешествий земляне обнаружили планету Кеплер. Растущий на планете волшебный лес из деревьев Кар-Лало оказался бесценным энергетическим ресурсом, способным двигать межзвездные корабли на любые расстояния. Жадность инопланетных гостей не знала предела. Земляне вырубили многовековые леса под корень, превратив процветающий мир в бесконечную пост-апокалиптическую пустыню. Штурман Кунта, пришедший в ужас от содеянного своими соотечественниками, ценой своей жизни спас…
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