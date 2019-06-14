«Космическое приключение»: Рецензия Киноафиши

На закате эпохи галактических путешествий земляне обнаружили планету Кеплер. Растущий на планете волшебный лес из деревьев Кар-Лало оказался бесценным энергетическим ресурсом, способным двигать межзвездные корабли на любые расстояния. Жадность инопланетных гостей не знала предела. Земляне вырубили многовековые леса под корень, превратив процветающий мир в бесконечную пост-апокалиптическую пустыню. Штурман Кунта, пришедший в ужас от содеянного своими соотечественниками, ценой своей жизни спас единственный выживший росток Кар-Лало, спрятав его в одной из подземных пещер.

Последний из землян по имени Луи Баба не успел покинуть планету, он покорил местные племена и заявил, что когда аборигены окончательно подчинятся его власти, он вернёт им волшебный лес. Три маленьких кеплерита - Аксель, Джоно и Гага - отправляются на поиски спасённого дерева Кар-Лало. Они еще не подозревают, что у них появился серьезный и опасный конкурент. в планах которого остановить земную ось и взорвать планету, превратив её с помощью энергии деревьев в «кротовью дыру», через которую он мог бы вернуться назад на Землю.

«Космическое приключение»

Если пересказ сюжета этого детского мультфильма удивляет вас своим контрастом между нарочито детской эстетикой и достаточно крепким фантастическим сюжетом, то представьте какое впечатление оставляет после себя сама картина. С одной стороны, перед нами почти серьезный научфант со взрослым и очень серьезным антагонистом, а также с осмысленными отсылками к «Аватару», «Интерстеллару» и - прости Господи! - «Прометею».

С другой стороны, главные герои - дети с вокабуляром и проблемами дошкольников, к тому же, похожие на резиновые игрушки с трясущимися головами, которые крепят в машинах на лобовое стекло. Большая квадратная голова с ручками и одна резиновая нога, похожая на тумбу для телевизора. Миньоны главного злодея еще более условны, и слово «миньон» появляется здесь вовсе не случайно. Они и в самом деле очень напоминают гибрид популярных желтых персонажей студии Illumination, скрещенных с зелёными инопланетянами из «Игрушечной истории». Пищат, прыгают и пукают, смешно вращая четырьмя глазами на ложноножках.

«Космическое приключение»

Причина столь странного контраста не является секретом. Анимационная студия из Ханчжоу Versatile Productions присутствует на рынке дорогой компьютерной анимации с 2003 года. Лет десять назад, когда полнометражные китайские мультфильмы наконец стали приносить в прокате хорошие деньги, основатель студии Леон Ли - земляк и сверстник самого богатого китайца и владельца мегакорпа Alibaba Джека Ма - решил сосредоточить ресурсы компании на создании собственной большой анимации. Будучи человеком увлеченным, Леон Ли стал продюсером, режиссёром и, к сожалению, основным сценаристом всех мультфильмов от Versatile. Сценаристом он, кстати, оказался не самым плохим, но я забыл упомянуть, что ему пришлось стать еще и главным маркетологом. Любой мультфильм, прежде всего, источник потенциального мерча. Чем проще мерч, чем меньше проблем с его изготовлением - тем больше рынок он может охватить. В итоге, большой и интересный мир Кеплера оказался заселен уже готовыми игрушками, резиновыми и плюшевыми, которые целыми вагонами завозят в магазины китайской (да и не только китайской) «Пятёрочки».

Первый мультфильм про планету Кеплер, штурмана Кунту и друзей маленького Акселя вышел в 2013 году и в прокате провалился. Но мир Кеплера слишком нравился Леону Ли, поэтому, опомнившись от неудачи, он запустил в производство еще более дорогой сиквел-ребут, который и выходит в нашей стране под названием «Космическое приключение». Бэкграунд-анимация вышла в фильме, надо признать, эффектной. Бесконечные пустыни, извержения вулканов и прочий терраформинг нарисованы явно с большими детализацией и любовью, чем похождения главных героев с тумбочками. Сиквел-ребут в китайском прокате тоже провалился, но аниматор из Хуанчжоу не сдаётся. Говорят, на студии в производстве третий мультфильм про наследие штурмана Кунты. Спасение планет - не быстрое занятие. Ох, не быстрое.

Феликс Зилич