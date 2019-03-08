Венди – смотрительница в огромном государственном парке. Коллеги считают, что она слишком безответственно относится к работе. Чтобы доказать обратное, девушка отправляется в одиночное дежурство в заповедник. Но она не учла, как легко сбиться с пути в огромном парке. Отклонившись от маршрута, она находит тело неизвестного мужчины. Венди не может уйти с этого места, но вскоре поймет, что столкнулась с куда большей опасностью.
Молодая смотрительница горного заповедника отправляется на плановый обход парка. Отклонившись от маршрута, она неожиданно находит тело мужчины. В силу обстоятельств девушка оказывается отрезана от связи и не может покинуть потенциальное место преступления. Ждать помощи неоткуда, а из чащи появляются незваные гости…