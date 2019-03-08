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Постер фильма Смертельная тропа
Постер фильма Смертельная тропа
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Смертельная тропа

Смертельная тропа

Body at Brighton Rock 18+
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Факты

О фильме

Венди – смотрительница в огромном государственном парке. Коллеги считают, что она слишком безответственно относится к работе. Чтобы доказать обратное, девушка отправляется в одиночное дежурство в заповедник. Но она не учла, как легко сбиться с пути в огромном парке. Отклонившись от маршрута, она находит тело неизвестного мужчины. Венди не может уйти с этого места, но вскоре поймет, что столкнулась с куда большей опасностью.

  • Съемки картины велись в государственном парке Идиллуайдл, который находится в Калифорнии. Расстояние от заповедника до Лос-Анджелеса можно преодолеть за два часа.
  • Актер Кейси Адамс раньше уже работал на одной съемочной площадке с режиссером Роксанной Бенжамин. Они объединились в фильме «XX».
  • В сцене, когда главная героиня рассматривает содержимое сумки на небольшой горе, запасная бутылка воды скатывается оттуда.
  • При съемках был задействован настоящий медведь, но он появляется лишь в нескольких кадрах.
  • В одном из эпизодов главная героиня распыляет газовый баллончик. Однако вдыхание паров может вызвать серьезные проблемы для здоровья. Если вовремя не обратиться к врачу, газ может вызвать затруднение дыхания и привести к смерти человека.

Молодая смотрительница горного заповедника отправляется на плановый обход парка. Отклонившись от маршрута, она неожиданно находит тело мужчины. В силу обстоятельств девушка оказывается отрезана от связи и не может покинуть потенциальное место преступления. Ждать помощи неоткуда, а из чащи появляются незваные гости…

Смертельная тропа - дублированный трейлер
Смертельная тропа  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 21 мая 2019
Премьера в мире 8 марта 2019
MPAA R
Сборы в мире $5 123
Производство Protostar Pictures, Soapbox Films
Другие названия
Body at Brighton Rock, Laip Brighton Rockil, Rastros na Escuridão, Szkółka przetrwania, Смертельная тропа, デッド・クリフ
Режиссер
Роксанна Бенжамин
Роксанна Бенжамин
В ролях
Карина Фонтес
Кэйси Адамс
Эмили Альтхаус
Миранда Бэйли
Джон Гец
Джон Гец
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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Смертельная тропа
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Смертельная тропа - дублированный трейлер
Смертельная тропа Дублированный трейлер
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