«Озеро диких гусей»: Рецензия Киноафиши

Ухань - самый густонаселенный город Китая. Примерно 11 млн лохов, которых можно развести на деньги и ограбить. На ночной сходке местных уголовников, которые пытались поделить между бандами, кто на какой улице будет воровать мопеды, происходит кровавая потасовка. Опытный вор-рецидивист Чжоу не захотел отдавать молодёжи улицу Свободы, поэтому смотрящий предложил спорщикам устроить профессиональную олимпиаду: кто за два часа украдёт меньше мопедов - тому век Свободы не видать. Смотрящий хотел развести врагов миром, даже не подозревая, что уже через сутки почти все присутствовавшие на собрании окажутся на столе в морге.

Через пять минут экранного времени помощнику Чжоу отрежут голову, а он сам, получив пулю в плечо, случайно застрелит гаишника. Если до этого момента полиция Уханя еще терпела местную гопоту, то теперь резко перестала. Все въезды и выезды из города были перекрыты, вооруженные до зубов бойцы капитана Лю стали методично зачищать притоны и пустыри. За голову стрелка-неудачника власти официально объявили награду. Тот, кто сдаст его полиции, получит приличные деньги (три миллиона в рублях). Весь преступный мир Уханя понял, что это прекрасный шанс заработать. Молодые волки взяли стволы и тоже вышли на охоту. Рецидивист Чжоу, понимая, что его песенка спета, решил совершить единственный благородный поступок в своей дурацкой жизни. Сделать всё возможное, чтобы награду получила его жена, которую он не видел пять лет. К сожалению, жена рецидивиста была пусть женщиной приличной, но трусливой и попросту припадошной, поэтому трудное, почти невыполнимое дело по сдаче преступника пришлось взять на себя скромной пляжной проститутке по имени Аи-аи.

Пять лет назад китайский режиссёр Дяо Инань выиграл главный приз Берлинале с криминальным нуаром «Чёрный уголь, тонкий лёд». С невероятно стильным, атмосферным и очень издевательским фильмом, где авторская ирония не могла скрыть всю ледяную хтонь северо-восточных лесов Поднебесной. Пять лет спустя Дяо вернулся, чтобы снова стать главным представителем китайского авторского кино на международной сцене. Главным и почти единственным. По случайному (или не очень случайному) стечению обстоятельств практически все именитые конкуренты режиссёра так и не получили от пекинских властей разрешение на участие в европейских фестивалях. Они не поняли, чего хочет от них Пекин, Дяо - понял. И это очень важный момент. Дяо понял, что если ты регулярно смотришь в бездну, то когда-нибудь она обязательно посмотрит в ответ.

«Озеро диких гусей» - это как раз та самая смотрящая на тараканов бездна. Мы привыкли, что все знаменитые истории про преступников повествуют о конце некой эпохи, которая уходит вместе со своими героями. Легенда может уйти очень быстро, как это сделали Бонни и Клайд. Или очень медленно - как Фрэнк Ширан. Бездна в любом случае смеется последней.

«Озеро диких гусей»

Ухань - город большой, но провинциальный. Провинциальный, но очень важный для китайской истории. Именно здесь состоялась легендарная битва у Красной Скалы, поставившая точку в войнах Троецарствия. На берегах Гусиного озера великие полководцы встречали рассвет и думали о судьбах Поднебесной. Именно в Ухани началась в 1911 году Великая китайская революция. Есть определенная мета-ирония, что первой заметной ролью актёра Ху Гэ, блестяще сыгравшего у Дяо рецидивиста Чжоу, был трагически гибнущий революционер Ли Чжуэмин в уханьском проекте Джеки Чана «1911». Именно в Ухани проходили в Культурную революции самые масштабные уличные бои хунвэйбинов. Одним словом, Ухань - место, где вершится китайская история, поэтому 2012 год выбран в качестве времени действия «Гусиного озера» тоже не случайно. Перед нами еще одна легенда (в основе сценария, говорят, вполне реальная история), но легенда очень маленькая, жалкая и убогая. Легенда о том, как тараканов скинули в море. Точнее, в озеро.

Ухань построен на пересечении двух великих рек - Янцзы и Ханьшуй. В месте, из которого можно попасть в любую точку Поднебесной. Вот только большинство персонажей фильма не могут воспользоваться этой опцией, их путь уже закончен. У них есть только Озеро (об этом говорят прямым текстом). Они живут в маленьком карманном Westworld’e или резервации из антиутопии Олдоса Хаксли, где все еще можно снять проститутку, купить пиратский диск, словить маслину или остаться без мопеда. Маленькое замкнутое пространство, которое может схлопнуться в любой момент, что, собственно, и происходит в финале. Рецидивист Чжоу два раза за фильм пытается выбраться из этого озера. Второй раз - неудачно.

Историю, как известно, пишут победители, и «Озеро диких гусей» - это история, как раз и написанная победителями. Идеальное кино для современного Пекина, который всегда смеется последним.

Феликс Зилич