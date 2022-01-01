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Дяо Инань
Дяо Инань
Diao Yinan
О персоне
Фильмография
Дяо Инань
Diao Yinan
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Дата рождения
30 ноября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Дяо Инань
Родился 30 ноября 1969 года. Сиань, Китай.
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Фильмография Дяо Инань
Озеро диких гусей
драма, криминал
2019, Китай / Франция
6.0
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