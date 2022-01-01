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Да здравствует Джузеппе! Да здравствует Джузеппе!
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Evviva Giuseppe

Да здравствует Джузеппе!, 2017

2017 / Италия / Швейцария
6.6 Оцените
11 голосов
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О фильме

Этот фильм — рассказ о жизни и творчестве Джузеппе Бертолуччи, кино-, теле- и театрального режиссера, а также поэта и публициста. Его отец, известный поэт Аттилио Бертолуччи рассказывает о «печальной привилегии» младшего ребенка, его брат Бернардо с трепетом вспоминает рождение Джузеппе, их подростковые игры и то, как он «заразил болезнью кино» своего младшего брата. Делятся воспоминаниями выдающиеся представители итальянского кинематографа: Лидия Равера, Миммо Рафеле, Марко Туллио Джордана, Нанни Моретти, и любимые актрисы Джузеппе Стефания Сандрелли, Лаура Моранте, Соня Бергамаско.

6.6 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Режиссер
Стефано Консильо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Да здравствует Джузеппе! 1 постер
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