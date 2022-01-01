Да здравствует Джузеппе!, 2017

Этот фильм — рассказ о жизни и творчестве Джузеппе Бертолуччи, кино-, теле- и театрального режиссера, а также поэта и публициста. Его отец, известный поэт Аттилио Бертолуччи рассказывает о «печальной привилегии» младшего ребенка, его брат Бернардо с трепетом вспоминает рождение Джузеппе, их подростковые игры и то, как он «заразил болезнью кино» своего младшего брата. Делятся воспоминаниями выдающиеся представители итальянского кинематографа: Лидия Равера, Миммо Рафеле, Марко Туллио Джордана, Нанни Моретти, и любимые актрисы Джузеппе Стефания Сандрелли, Лаура Моранте, Соня Бергамаско.