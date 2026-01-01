Оповещения от Киноафиши
Марко Туллио Джордана
Marco Tullio Giordana
Дата рождения
1 октября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.2
Роман о бойне
(2012)
6.8
Да здравствует Джузеппе!
(2017)
6.5
Бешеная кровь
(2008)
Фильмография Марко Туллио Джордана
Жанр
Все
Биография
Документальный
Драма
Год
Все
2024
2017
2012
2008
Все
4
Фильмы
4
Режиссер
3
Сценарист
3
Актер
1
6.4
Далекие близкие
La vita accanto
драма
2024, Италия
6.8
Да здравствует Джузеппе!
Evviva Giuseppe
документальный
2017, Италия / Швейцария
7.2
Роман о бойне
Romanzo di una strage
драма
2012, Италия / Франция
6.5
Бешеная кровь
Sangue pazzo
драма, биография
2008, Франция / Италия
