Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марко Туллио Джордана Marco Tullio Giordana
Киноафиша Персоны Марко Туллио Джордана

Марко Туллио Джордана

Marco Tullio Giordana

Дата рождения
1 октября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Роман о бойне 7.2
Роман о бойне (2012)
Да здравствует Джузеппе! 6.8
Да здравствует Джузеппе! (2017)
Бешеная кровь 6.5
Бешеная кровь (2008)

Фильмография Марко Туллио Джордана

Жанр
Год
Далекие близкие 6.4
Далекие близкие La vita accanto
драма 2024, Италия
Да здравствует Джузеппе! 6.8
Да здравствует Джузеппе! Evviva Giuseppe
документальный 2017, Италия / Швейцария
Роман о бойне 7.2
Роман о бойне Romanzo di una strage
драма 2012, Италия / Франция
Бешеная кровь 6.5
Бешеная кровь Sangue pazzo
драма, биография 2008, Франция / Италия
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше