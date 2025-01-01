Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Берлин, площадь Шамиссо

Берлин, площадь Шамиссо

Berlin Chamissoplatz 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Архитектор Мартин, занимающийся проектом санирования старого квартала на площади Шамиссо, случайно знакомится со студенткой Анной. Девушка участвует в общественном движении по сохранению этого старинного района, а Мартин влюбляется и начинает разрываться между чувством и профессиональным долгом.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в мире 1 ноября 1980
Дата выхода
1 ноября 1980 Германия
1 октября 1981 США
Производство Anthea Film, Moana-Film, Polytel International Film
Другие названия
Berlin Chamissoplatz
Режиссер
Рудольф Томе
В ролях
Сабина Бах
Вольфганг Киндер
Гизела Фройденберг
Alexander Malkowsky
Anna Klasse
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Берлин, площадь Шамиссо
Память 6.0
Память (2021)
Ава 6.6
Ава (2018)
5.9
Музыка и апокалипсис (2018)
Победители и побежденные 4.2
Победители и побежденные (2005)
Лающие собаки никогда не кусают 6.9
Лающие собаки никогда не кусают (2000)
3 женщины 7.8
3 женщины (1977)
Жертва 7.9
Жертва (1961)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше