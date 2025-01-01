Архитектор Мартин, занимающийся проектом санирования старого квартала на площади Шамиссо, случайно знакомится со студенткой Анной.
Девушка участвует в общественном движении по сохранению этого старинного района, а Мартин влюбляется и начинает разрываться между чувством и профессиональным долгом.
СтранаГермания
Продолжительность1 час 52 минуты
Год выпуска1980
Премьера в мире1 ноября 1980
Дата выхода
1 ноября 1980
Германия
1 октября 1981
США
ПроизводствоAnthea Film, Moana-Film, Polytel International Film