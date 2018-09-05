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Постер фильма Ретроспектива
5.8
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5.8

Ретроспектива

, 2018
Retrospekt
Нидерланды, Бельгия / драма / 18+
Постер фильма Ретроспектива
5.8

О фильме

Психологическая драма о работнике службы поддержки жертв домашнего насилия.

В ролях

Сирсе Летем
Mette
Мартин ван дер Вин
Simon
Теун Луюкс
Klaas
Лотти Хеллингман
Lauren
Lien Wildemeersch
Lee Miller
Felice de Bruijn
Harrie
Frederique de Bruijn
Harrie
Tibbe Kerste
Michelle
Chloé Braat
Michelle
Nova Hessing
Michelle
Режиссер Эстер Ротс
Сценарист Эстер Ротс
Композитор Dan Geesin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды / Бельгия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 5 сентября 2018
Дата выхода
21 февраля 2019 Нидерланды
Производство Column Film, Rots Filmwerk, Serendipity films
Другие названия
Retrospekt, Mette

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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