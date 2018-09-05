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5.8
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Ретроспектива
5.8
Ретроспектива
, 2018
Retrospekt
Нидерланды, Бельгия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
5.8
О фильме
Психологическая драма о работнике службы поддержки жертв домашнего насилия.
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В ролях
Сирсе Летем
Mette
Мартин ван дер Вин
Simon
Теун Луюкс
Klaas
Лотти Хеллингман
Lauren
Lien Wildemeersch
Lee Miller
Felice de Bruijn
Harrie
Frederique de Bruijn
Harrie
Tibbe Kerste
Michelle
Chloé Braat
Michelle
Nova Hessing
Michelle
Режиссер
Эстер Ротс
Сценарист
Эстер Ротс
Композитор
Dan Geesin
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Нидерланды / Бельгия
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2018
Премьера в мире
5 сентября 2018
Дата выхода
21 февраля 2019
Нидерланды
Производство
Column Film, Rots Filmwerk, Serendipity films
Другие названия
Retrospekt, Mette
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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