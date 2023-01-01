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Барашек Шон: Фермагеддон
Барашек Шон: Фермагеддон, 2019: актеры и роли
Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Барашек Шон: Фермагеддон
2019 / США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
Трейлер
7.6
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Барашек Шон: Фермагеддон, 2019: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уилл Бечер
Роли озвучивали
Джастин Флетчер
Justin Fletcher
Джон Шпаркс
John Sparkes
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