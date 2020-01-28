Наша рецензия

Остроумный и энергичный барашек Шон продолжает хулиганить. Вместе со своими товарищами по ферме он устраивает всевозможные игры, которые неизменно пресекает пёс хозяина. Но когда бараны в ночи решают заказать пиццу, вместо угощения к ним случайно попадает юная инопланетянка Лу-Ла. Теперь Шон должен помочь ей добраться до космического корабля, не попав в лапы суровых правительственных агентов. Всю рецензию на очередной мультфильм из многолетней серии можно было бы уместить буквально в десяток…