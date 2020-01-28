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Барашек Шон: Фермагеддон Барашек Шон: Фермагеддон
Киноафиша Фильмы Барашек Шон: Фермагеддон Отзывы о мультфильме «Барашек Шон: Фермагеддон»
Shaun the Sheep Movie: Farmageddon Барашек Шон: Фермагеддон 2019 / США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о мультфильме «Барашек Шон: Фермагеддон»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Остроумный и энергичный барашек Шон продолжает хулиганить. Вместе со своими товарищами по ферме он устраивает всевозможные игры, которые неизменно пресекает пёс хозяина. Но когда бараны в ночи решают заказать пиццу, вместо угощения к ним случайно попадает юная инопланетянка Лу-Ла. Теперь Шон должен помочь ей добраться до космического корабля, не попав в лапы суровых правительственных агентов. Всю рецензию на очередной мультфильм из многолетней серии можно было бы уместить буквально в десяток…

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871723 28 января 2020, 14:56
Самый ужасный и бестолковый мультфиль 😣, зря потраченные деньги
28 января 2020, 14:56 Ответить
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