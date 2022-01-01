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Последняя любовь Казановы Последняя любовь Казановы
Киноафиша Фильмы Последняя любовь Казановы Отзывы о фильме «Последняя любовь Казановы»
Dernier amour Последняя любовь Казановы 2019 / Франция / Бельгия
5.9 Оцените
15 голосов
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Отзывы о фильме «Последняя любовь Казановы»

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«Последняя любовь Казановы» относится сразу к двум специфическим, но популярным поджанрам кино, оба можно обозначить аббревиатурами: ЧФМ ― Чувственная Французская Мелодрама и КПМВП ― Кино Про Мужчин в Париках. Фильмы данных поджанров появляются в прокате с завидной периодичностью и имеют целевую аудиторию, пожалуй, в любой европейской стране. Для поклонников и поклонниц первого жанра основным критерием качества является убедительность мелодраматической составляющей, эмоциональность…

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