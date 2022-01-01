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Шведка Бритт-Мари (Пернилла Аугуст) сорок лет была идеальной домохозяйкой. Каждое утро она составляла на листочке список дел и методично его выполняла. Заправить кровать, протереть пыль, закинуть белье в стиральную машину, сходить за продуктами – и так день за днем. О финансах Бритт-Мари никогда не задумывалась: эту часть семейных обязанностей взял на себя ее муж Кент, вечно пропадающий в командировках и возвращающийся домой только ради сытного ужина и просмотра очередного футбольного…