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Здесь была Бритт-Мари Здесь была Бритт-Мари
Киноафиша Фильмы Здесь была Бритт-Мари Отзывы о фильме «Здесь была Бритт-Мари»
Britt-Marie var här Здесь была Бритт-Мари 2019 / Швеция
5.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Здесь была Бритт-Мари»

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Шведка Бритт-Мари (Пернилла Аугуст) сорок лет была идеальной домохозяйкой. Каждое утро она составляла на листочке список дел и методично его выполняла. Заправить кровать, протереть пыль, закинуть белье в стиральную машину, сходить за продуктами – и так день за днем. О финансах Бритт-Мари никогда не задумывалась: эту часть семейных обязанностей взял на себя ее муж Кент, вечно пропадающий в командировках и возвращающийся домой только ради сытного ужина и просмотра очередного футбольного…

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