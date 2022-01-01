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Кот Владимир — один из лучших шпионов правительственного агентства. Выполняя миссию, он переходит черту и забывает о сопутствующем ущербе. Разрушен целый район города, пострадало множество жителей. В наказание Владимира отправляют охранять секретный объект — одинокую платформу посреди моря. Но и здесь ему удается найти приключения. Троица грабителей крадет очень редкий и ценный минерал. Чтобы его вернуть, нужно объединиться с напарником, мышью Гектором, вот только это окажется…