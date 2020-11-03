«Кот под прикрытием»: Рецензия Киноафиши

Кот Владимир — один из лучших шпионов правительственного агентства. Выполняя миссию, он переходит черту и забывает о сопутствующем ущербе. Разрушен целый район города, пострадало множество жителей. В наказание Владимира отправляют охранять секретный объект — одинокую платформу посреди моря. Но и здесь ему удается найти приключения. Троица грабителей крадет очень редкий и ценный минерал. Чтобы его вернуть, нужно объединиться с напарником, мышью Гектором, вот только это окажется непростой задачей. Владимир абсолютно не командный игрок и пытается сбросить новичка со своего хвоста. Ему все-таки придется наступить на горло гордости, когда герои подберутся к страшному заговору, угрожающему многим живым существам.

Перед нами мир антропоморфных животных, в котором по нашим меркам наступило недалекое будущее. Оружие стреляет лазерами, а машины еще не летают, но уже приняли футуристическую форму и левитируют над землей. Технологии шагнули вперед совсем чуть-чуть и позволяют легко увидеть преемственность. Знакомыми окажутся и артефакты прошлого, как, например, VSH кассета. Дети вместе с большинством героев лишь разведут руками… в стороны от необычного предмета. Мелочей, понятных только родителям, здесь окажется много. «Кот под прикрытием» пытается угодить не только юному зрителю, но и взрослым. Первым приготовили увлекательное шпионское приключение с интересными поворотами и актуальными проблемами экологии, вплетенными в историю. Вторым — жанровые отсылки и множество деталей, позаимствованных из франшиз «Плохие парни», «Миссия: Невыполнима» и «бондианы».

Кот под прикрытием

Неожиданно в этом находится крепкий баланс. Мультфильм очень аккуратно работает с разным зрителем и постоянно подкидывает им новые яркие моменты, не позволяя заскучать. Сложно не проникнуться происходящим, увидев, как кота Владимира отчитывает начальство, перечисляя весь причиненный ущерб и показывая на огромную стопку письменных жалоб. Дети вряд ли смогут быстро угадать злодея и будут следовать за героями, постепенно получая новые детали пазла. История действительно пытается походить на взрослый шпионский триллер с вечными тупиками и вторым дном. Никакого снисхождения к возрасту зрителя. Эти 1,5 часа окажутся даже слишком насыщенными. Правда, авторы сконцентрировали все внимание на проработке героев и сюжета. Этот мир сложно назвать увлекательным. Он функционирует по знакомым принципам. Людей просто заменили на антропоморфных животных, не наделив окружающее пространство запоминающимися элементами.

Кот под прикрытием

Наверное, самая слабая сторона — это анимация, но только если сравнивать мультфильм с работами крупных голливудских студий. Визуально, конечно, ему далеко до произведений Disney и Pixar, но постановщики смогли добиться отличной динамики. Режиссура оказывается спасением, компенсируя скромное количество деталей, и позволяет большому количеству экшена выглядеть эффектно. Особенно это заметно в сцене с защитой секретной платформы. Подобный результат французско-китайского сотрудничества точно можно записывать в успехи.

«Кот под прикрытием» — мультфильм, от которого не ожидаешь многого. Это усиливает впечатление, ведь в итоге он прыгает выше головы. Несмотря на довольно плоский мир, авторы создали запоминающееся и увлекательное приключение с яркими героями. Им к лицу их клишированность, моментально узнаваемая взрослыми. Происходящее сложно назвать компромиссом и легко ставить в пример, показывая, чего можно достичь благодаря старанию и таланту, в отсутствие большого бюджета. Это отличный повод сходить в кино с ребенком и потом продолжить знакомить его с классическими шпионскими боевиками, возможно даже сдув пыль со старого VHS-плеера.

Константин Киценюк