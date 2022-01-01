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Клаудия Фонтан

Claudia Fontán
Клаудия Фонтан
Клаудия Фонтан Claudia Fontán
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Дата рождения
4 октября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Клаудии Фонтан

Родилась 4 октября 1966 года. Буэнос-Айрес, Аргентина. 

Фильмография Клаудии Фонтан
Любить нельзя расстаться
Любить нельзя расстаться
мелодрама, комедия 2018, Аргентина
6.0
Приключения мышонка Переса 2
Приключения мышонка Переса 2
комедия, анимация 2008, Испания / Аргентина
4.0
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