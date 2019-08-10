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Вельзевул Вельзевул
Киноафиша Фильмы Вельзевул Отзывы о фильме «Вельзевул»
Belzebuth Вельзевул 2017 / Мексика
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Вельзевул»

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Наша рецензия

У счастливой мексиканской пары, Эммануэля (Хоакин Косио) и Марины (Аурора Хиль), случилось пополнение в семействе. Новоявленные родители проводят первые часы жизни вместе с чадом, как вдруг идиллию прерывает телефонный звонок начальника полиции. Эммануэль, ответственный коп, поэтому сразу же собирается по вызову – и это будет последний раз, когда он увидит своего ребенка. В это самое время мрачная и подозрительная медсестра пройдет в родильное отделение, где при помощи скальпеля убьет…

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lobanov.aa 10 августа 2019, 09:25
Оценка
Зря потраченные время и деньги. Фильм совершенно не заслуживает внимания. Очень затянутый, много лишнего, одним словом не рекомендую.
10 августа 2019, 09:25 Ответить
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