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У счастливой мексиканской пары, Эммануэля (Хоакин Косио) и Марины (Аурора Хиль), случилось пополнение в семействе. Новоявленные родители проводят первые часы жизни вместе с чадом, как вдруг идиллию прерывает телефонный звонок начальника полиции. Эммануэль, ответственный коп, поэтому сразу же собирается по вызову – и это будет последний раз, когда он увидит своего ребенка. В это самое время мрачная и подозрительная медсестра пройдет в родильное отделение, где при помощи скальпеля убьет…