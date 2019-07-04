Наша рецензия

Клуб анонимных киллеров (или убийц) – группа психологической помощи людям, одержимым убийствами. По сути она работает как клуб анонимных алкоголиков или прочие собрания, где люди садятся в кружок и рассказывают о своих бедах. Но сегодняшнее собрание клуба будет особенным. В городе было совершено покушение на американского сенатора, и под удар попадают все участники клуба. Разного рода профсоюзные и прочие организации убийц – не самая новая идея, взять хотя бы вселенную Джона…