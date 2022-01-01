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Макдональд (Мэттю Модайн) – единственный выживший после резонансного ограбления инкассаторской машины. Речь идёт о большой сумке с деньгами, и даже не одной. Проблема в том, что при невыясненных обстоятельствах, явно связанных с делёжом награбленного, Макдональд получил травму головы и теперь не помнит, где деньги. Делом серьёзно занялся детектив Сайкс – мы мало о нём знаем, но вид у него суровый и играет его Сильвестр Сталлоне, так что сразу понятно – человек он непоследний и…