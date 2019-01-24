«Точка возврата»: Рецензия Киноафиши

Петр Волошин нашел идеальное кино для чистки картошки

Макдональд (Мэттю Модайн) – единственный выживший после резонансного ограбления инкассаторской машины. Речь идёт о большой сумке с деньгами, и даже не одной. Проблема в том, что при невыясненных обстоятельствах, явно связанных с делёжом награбленного, Макдональд получил травму головы и теперь не помнит, где деньги. Делом серьёзно занялся детектив Сайкс – мы мало о нём знаем, но вид у него суровый и играет его Сильвестр Сталлоне, так что сразу понятно – человек он непоследний и для сюжета немаловажный. «Точка возврата» докатилась до российского кинотеатрального проката, хотя на родине до кинотеатров не добралась вовсе. Конечно, даже в самый голодный уикенд боевик категории «Б» со Слаем – не самый очевидный выбор. Выбрать его могут отпетые фанаты жанра, но проблема в том, что даже при самых лояльных критериях фильм не выдерживает критики. Скорее, такое кино смотрят при чистке картошки или используют для качественного засыпания. Несмотря на то, что на постере изображены Сильвестр Сталлоне и Мэттью Модайн, а русский слоган фильма («Вор, который не может вспомнить. Коп, который не может забыть») намекает на такую себе «Схватку» курильщика, в кадре две звезды практически не встречается (к слову, «Схватке» это не мешало), да и вообще драматически друг другу не противопоставлены. Это не кино про крутого копа и харизматичного злодея.

Сталлоне в фильме очень мало, и немалую часть экранного времени он просто стоит и смотрит в стену, изображая усиленный процесс расследования дела в голове. Модайн же не главный герой, а скорее макгаффин – предмет, которым все хотят завладеть. Ему вкачивают какие-то супернаркотики, которые могут починить память, после чего он страдает от болезненных приступов, периодически восстанавливая фрагменты собственного прошлого. Вся актёрская сверхзадача ограничивается убедительным изображением сильной мигрени. Для наиболее эстетствующих зрителей в фильм запихнута одна неочевидная визуальная отсылка к «Взводу». То, что Модайн играл в других классических фильмах про Вьетнам, уже не так важно. Также это не кино про игры разума злодея и попытки героев этого злодея понять. Никакой особенной визуализации, чертогов разума, уровней сна во сне и прочих прелестей избалованного зрителя. Просто в момент, когда Макдональд начинает вспоминать что-то важное, Модайн выкручивает актёрское страдание на девять из десяти, а камера начинает поступательно трястись из стороны в сторону. Впрочем, странно соревноваться в остроумных нападках, если дело идёт о боевичке-бэхе. Но, к сожалению, даже в этой лиге «Точка возврата» неконкурентоспособна. В первую очередь это из-за того, что это редкий боевик, в котором отчаянно не хочешь, чтобы герои начинали стрелять. Экшен-сцены со стрельбой сделаны настолько плохо, что скорее хочется, чтобы ребята как-то на словах разрешили вопрос, ведь в диалоговых сценах фильм хотя бы остаётся смотрибельным. А что за боевик, в котором боевые сцены – самые слабые? «Точка возврата», к сожалению, лишена того обаяния, которыми обладают действительно хорошие фильмы жанра. В ней нет ни самоиронии, ни искреннего дурошлёпства, которым часто цепляют подобные фильмы. Впрочем, у фильма есть один очевиднейший плюс – он короткий.