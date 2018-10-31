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Love Is A Gun
Love Is A Gun
, 2020
Love Is A Gun
США / криминал, драма / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
О фильме
История "романтичных грабителей" Бонни и Клайда
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В ролях
Хлоя Грейс Морец
Bonnie Parker
Джек О’Коннелл
Режиссер
Кике Маильо
Сценарист
Дэвид Оборн
,
Jeff Guinn
,
Johnny Newman
,
Шелдон Тёрнер
Композитор
Нэйтан Ферст
,
Matt Jantzen
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2020
Производство
Furst Films, Kamala Films, Skybound Entertainment
Другие названия
Love Is a Gun, Go Down Together: The True, Untold Story of Bonnie and Clyde
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Новости о фильме
31 октября 2018 13:38
Хлоя Морец и Джек О’Коннелл станут новыми Бонни и Клайдом
Хлоя Морец («Великий уравнитель», «Телекинез») и Джек О’Коннелл («Несломленный») подписались на участие в очередной экранизации истории «романтичных
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