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Love Is A Gun

, 2020
Love Is A Gun
США / криминал, драма / 18+

О фильме

История "романтичных грабителей" Бонни и Клайда

В ролях

Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Bonnie Parker
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
Режиссер Кике Маильо
Сценарист Дэвид Оборн, Jeff Guinn, Johnny Newman, Шелдон Тёрнер
Композитор Нэйтан Ферст, Matt Jantzen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2020
Производство Furst Films, Kamala Films, Skybound Entertainment
Другие названия
Love Is a Gun, Go Down Together: The True, Untold Story of Bonnie and Clyde

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