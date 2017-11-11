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Киноафиша Фильмы Предчувствие
Yocho

Предчувствие, 2017

2017 / Япония
5.7 Оцените
12 голосов
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О фильме

Апокалипсис, о котором так долго говорили фантасты, наступил: Японию атакуют инопланетяне, способные принимать человеческий облик. Именно поэтому вторжение до поры незаметно простым смертным. Только самым прозорливым, самым чувствительным из землян. Поверить в реальность «чужих» непросто, легче обратиться за помощью к психиатру — только проблема в том, что и врач может быть уже совсем не тем, кем кажется... Если вы видели предыдущий фильм Киёси Куросавы «Пока мы здесь» («Sanpo suru shinryakusha», 2017), сюжет «Предчувствия» вам знаком. Да, здесь нет ошибки: Куросава пошел на уникальный авторский эксперимент, сняв подряд два философских хоррора, основанных на одной и той же истории (и даже три, включая телевизионную версию, превратившую «Предчувствие» в сериал). Снова инопланетяне крадут из сознания людей ключевые понятия, похищая не только тела, но и разум. Снова последняя надежда остается на любовь — чувство, которое захватчикам своим инопланетным умом не понять. Однако и герои, и интонация нового фильма отличаются от условной первой части: Куросава, завороженный зловещей красотой сюжета, делает изумительно плавное, тревожное и прекрасное кино с гипнотическим эффектом.

5.7 Оцените
12 голосов
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 ноября 2017
Премьера в мире 11 ноября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Киёси Куросава
Киёси Куросава
В ролях
Кахо
Масахиро Хигасидэ
Сёта Сомэтани
Сёта Сомэтани
Рен Осуги
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивное интервью с Киёси Куросава: «Я не такой потрясающий, как Тарковский» В рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге состоялась российская премьера фильма «Предчувствие». Киноафиша встретилась с режиссером Киёси Куросавой – трехкратным
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23 ноября 2018 11:56
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