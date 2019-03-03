Пожилой, но всё ещё бодрый ветеран Эрл Стоун (Клинт Иствуд) едет на конкурс флористов. Оттуда он увезёт главный приз, очарует местных старушек, а заодно пропустит свадьбу единственной дочери Айрис (Элисон Иствуд). На дворе 2005 год и Эрл презрительно пошутит про интернет-сервис по доставке цветов. Спустя семь лет жизнь точно также пошутит над ним — старик разорён, бывшая жена Мэри (Дайэнн Уист) его терпеть не может, а на носу свадьба внучки Джинни (Таисса Фармига). Она,…
герой иствуда браво всех угощает в баре, уважает закон, помогает всем в их "негритянской беде", и с испаниками на коротке, то есть эдакий ископаемый шедевр из американского кино 50-х.
но и воевал герой где-то, ах-ах! и ши-икарная реклама доставке опиума для народа, оплата - обалденная за работу. И мол посидеть-то кому-то надо в тюрьме за это, так только "достойным" из поколения деда. Выгодно всем- и семье, и наркосемье, и полисменам, и избирателям.
модненько так телефоны выкидывает в помойку,-единственное, что зацепило, это было правдиво.
тем, кто не пойдёт на этот фильм, ничего особенного не пропустит. хотя и озвучка была "нежная", без мата.
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