Наша рецензия

Пожилой, но всё ещё бодрый ветеран Эрл Стоун (Клинт Иствуд) едет на конкурс флористов. Оттуда он увезёт главный приз, очарует местных старушек, а заодно пропустит свадьбу единственной дочери Айрис (Элисон Иствуд). На дворе 2005 год и Эрл презрительно пошутит про интернет-сервис по доставке цветов. Спустя семь лет жизнь точно также пошутит над ним — старик разорён, бывшая жена Мэри (Дайэнн Уист) его терпеть не может, а на носу свадьба внучки Джинни (Таисса Фармига). Она,…