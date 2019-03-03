Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наркокурьер Наркокурьер
Киноафиша Фильмы Наркокурьер Отзывы о фильме «Наркокурьер»
The Mule Наркокурьер 2019 / США
7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Наркокурьер»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пожилой, но всё ещё бодрый ветеран Эрл Стоун (Клинт Иствуд) едет на конкурс флористов. Оттуда он увезёт главный приз, очарует местных старушек, а заодно пропустит свадьбу единственной дочери Айрис (Элисон Иствуд). На дворе 2005 год и Эрл презрительно пошутит про интернет-сервис по доставке цветов. Спустя семь лет жизнь точно также пошутит над ним — старик разорён, бывшая жена Мэри (Дайэнн Уист) его терпеть не может, а на носу свадьба внучки Джинни (Таисса Фармига). Она,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
САНСАНЫЧ XXX 3 марта 2019, 17:05
Оценка
довольно скучная драма о семейных ценностях
3 марта 2019, 17:05 Ответить
Юрий Можайский 3 марта 2019, 20:46
Оценка
Клинт Иствуд тряхнул старинной.2/3 фильма смотрится спокойно и размерено,без взрывов,некотырые моменты вызывали улыбку,а остальная часть фильма-очень затянутый конец.Есть пару больших сюжетных дыр,но уж больно блягородная идея у фильма,чтобы закидывать его камнями-семья.Через пару лет посмотрю дома,но это далеко не шедевр.
3 марта 2019, 20:46 Ответить
illisory 4 марта 2019, 19:55
Оценка
Скучно. Затянуто. Не интересно.
4 марта 2019, 19:55 Ответить
Виктория Справедливая 5 марта 2019, 19:22
Оценка
Интересный фильм. Советую.
5 марта 2019, 19:22 Ответить
chembella 6 марта 2019, 20:35
Оценка
Интересный фильм со смыслом с определенными ценностями со стержнем.
6 марта 2019, 20:35 Ответить
Михаил Кулявец 9 марта 2019, 22:35
Оценка
Скучно!!!!! Размытые понятия отсемейных ценностях. Нарушение закона и наказание! Хотелось встать и уйти на середине фильма
9 марта 2019, 22:35 Ответить
alex 12 марта 2019, 11:51
Оценка
фильм как бы про реального деду. но всё как-то полунамёками, и вроде бы ложь нитками шитая.
герой иствуда браво всех угощает в баре, уважает закон, помогает всем в их "негритянской беде", и с испаниками на коротке, то есть эдакий ископаемый шедевр из американского кино 50-х.
но и воевал герой где-то, ах-ах! и ши-икарная реклама доставке опиума для народа, оплата - обалденная за работу. И мол посидеть-то кому-то надо в тюрьме за это, так только "достойным" из поколения деда. Выгодно всем- и семье, и наркосемье, и полисменам, и избирателям.
модненько так телефоны выкидывает в помойку,-единственное, что зацепило, это было правдиво.
тем, кто не пойдёт на этот фильм, ничего особенного не пропустит. хотя и озвучка была "нежная", без мата.
12 марта 2019, 11:51 Ответить
korney_33 24 марта 2019, 12:45
Оценка
Неплохо, но посмотрев дома ничего не потеряешь.
24 марта 2019, 12:45 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Король неба 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 8 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 191 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 29 комментариев
Вызов
Вызов 233 комментария
Финист. Первый богатырь
Финист. Первый богатырь 1 комментарий
Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 1 комментарий
Чужой. Вторжение
Чужой. Вторжение 5 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 27 комментариев
Красный рубин
Красный рубин 1 комментарий
До рассвета 7 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App