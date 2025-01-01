«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)

Слухи подтвердились: Disney запускает новый «Бегущий в лабиринте» — не думайте, это не ремейк и не продолжение

«Мир начинает рушиться»: герой Борисова – единственный у кого нет прототипа в «Хрониках русской революции», но сериалу это пошло на пользу

У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ

Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео

Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания

Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра

Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)

Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет

«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+