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Замыкание, 2021

2021 / Россия
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Якутский триллер о жертвах домашнего насилия и несправедливого правосудия
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Кинокартина основана на реальной истории. В глухом селе сестры и их мать регулярно сталкиваются с жестокостью отчима, не просыхающего несколько месяцев кряду. Однажды терпению старшей дочери приходит конец. Дальнейшие события повергли в шок всю провинцию.

«Замыкание» — триллер Татьяны Эверстовой, дебютировавшей в 2016 году с драмой «Его дочь». Новая полуавтобиографическая работа молодой женщины-режиссера стала хитом фестиваля «Окно в Европу» и теперь доступна для просмотра всем желающим. Камерная трагедия с непредсказуемым сюжетом преподнесет поклонникам современного якутского кино немало сюрпризов.

Таня (Юлия Мярина) — несовершеннолетняя девушка, проживающая с матерью (Нюргуяна Шадрина) и младшими сестрами в ветхой избе посреди дикой местности. Ежедневно им приходится сталкиваться с издевательствами и насилием со стороны отчима-алкоголика (Василий Борисов). Мать предпочитает смиренно терпеть попойки кормильца, не предпринимая никаких действий. Но падчерица не намерена пускать ситуацию на самотек. В глубине души она давно мечтает избавиться от ненавистного опекуна. И когда тот после очередной пьянки направляет на Таню ружье, она решается на радикальный поступок.

Дочь считала, что освободит семью от тирана. Но последствия не заставляют себя ждать. Таня оказывается на скамье подсудимых по делу об убийстве. Разбирательство вызывает резонанс в Якутии, привлекая внимание прессы. Все улики указывают на то, что именно падчерица лишила жертву жизни. Но что произошло в тот роковой вечер в действительности?

 

 

По словам режиссера Татьяны Эверстовой, «Замыкание» — прямой сиквел предыдущей постановки «Ее дочь». Но если в первом фильме жизнь героини напоминала рай, то в новом превращается в ад.

Как и драма «Ее дочь», триллер «Замыкание» основан на личных воспоминаниях Эверстовой. Лейтмотивом предыдущей картины стала любовь к бабушке и дедушке, тогда как вторая посвящена заботе о маме. Кроме того, постановщица стремилась заложить в обе работы духовный и культурный подтексты, демонстрируя недоступный для жителей больших городов сельский быт.

Татьяна Эверстова не только написала сценарий и срежиссировала фильм, но и выступила одним из продюсеров.

Исполнительница центральной роли Юлия Мярина — дебютантка. Нюргуяна Шадрина и Василий Борисов, сыгравшие мать и отчима соответственно, прежде работали вместе на съемочной площадке ленты «Кэскил».

Кинокартина «Замыкание» участвовала на фестивале «Окно в Европу» 2018 года. Затем триллер попал в основную конкурсную программу «Восемь женщин», получив главный приз.

Оператором стал Семен Аманатов, до этого работавший над фильмами «Царь-птица», «Надо мною солнце не садится» и документальным проектом «Счастливые люди: Тува».

Съемки проходили в якутском селе Борогонцы и заняли сорок дней. В качестве реквизита использовали вещи местных жителей, сохранившиеся с советских времен. Массовку, помимо проживающей в глубинке молодежи, составили ученики Колледжа культуры.

Специально для широкого проката были досняты новые сцены и осуществлен перемонтаж. Авторы также дополнительно поработали над цветом и звуком.

Десятиклассница Таня, находясь в тяжелой жизненной ситуации, разрывается между любовью к матери и ненавистью к отчиму. В её голове созревает решение, которое может роковым образом сказаться не только на ее жизни, но и на жизнях ее самых близких людей.

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 мая 2021
Премьера в мире 13 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Ливандия Энтертейнмент
Режиссер
Татьяна Эверстова
Татьяна Эверстова
В ролях
Юлия Мярина
Юлия Мярина
Ньюргуяна Шадрина
Ньюргуяна Шадрина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Замыкание 1 постер
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Замыкание
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1980-е годы. Десятиклассница Таня живет в якутской деревушке вместе с мамой, двумя маленькими сестрами и отчимом. Последний – буйный пьяница, который регулярно угрожает им побоями и расправой, так что через день им приходится сбегать из дома к соседям. Уставшая видеть свою мать несчастной, Таня решается на убийство в надежде, что без ненавистного отчима семья сможет наконец зажить счастливо. «Замыкание» – своего рода сиквел предыдущего фильма Татьяны Эверстовой, ее…
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bum.91 16 мая 2021, 23:52
Пришел , на фильм , сижу жду начала=) посмотрю расскажу)
bum.91 17 мая 2021, 01:24
Отличный фильм, сильная история
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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18 августа 2021 20:00
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