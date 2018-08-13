Замыкание, 2021

Кинокартина основана на реальной истории. В глухом селе сестры и их мать регулярно сталкиваются с жестокостью отчима, не просыхающего несколько месяцев кряду. Однажды терпению старшей дочери приходит конец. Дальнейшие события повергли в шок всю провинцию.

«Замыкание» — триллер Татьяны Эверстовой, дебютировавшей в 2016 году с драмой «Его дочь». Новая полуавтобиографическая работа молодой женщины-режиссера стала хитом фестиваля «Окно в Европу» и теперь доступна для просмотра всем желающим. Камерная трагедия с непредсказуемым сюжетом преподнесет поклонникам современного якутского кино немало сюрпризов.

Таня (Юлия Мярина) — несовершеннолетняя девушка, проживающая с матерью (Нюргуяна Шадрина) и младшими сестрами в ветхой избе посреди дикой местности. Ежедневно им приходится сталкиваться с издевательствами и насилием со стороны отчима-алкоголика (Василий Борисов). Мать предпочитает смиренно терпеть попойки кормильца, не предпринимая никаких действий. Но падчерица не намерена пускать ситуацию на самотек. В глубине души она давно мечтает избавиться от ненавистного опекуна. И когда тот после очередной пьянки направляет на Таню ружье, она решается на радикальный поступок.

Дочь считала, что освободит семью от тирана. Но последствия не заставляют себя ждать. Таня оказывается на скамье подсудимых по делу об убийстве. Разбирательство вызывает резонанс в Якутии, привлекая внимание прессы. Все улики указывают на то, что именно падчерица лишила жертву жизни. Но что произошло в тот роковой вечер в действительности?