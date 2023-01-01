Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Замыкание
Замыкание, 2021: актеры и роли
Замыкание
2021 / Россия
Смотреть трейлер
5.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Замыкание, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Татьяна Эверстова
В ролях
Юлия Мярина
Ньюргуяна Шадрина
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
Отзывы
2023, США, драма
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Искусство по понятиям
Отзывы
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Related video
До Бузовой и Бородиной телестройку вел артист: мало кто помнит, хотя он звезда №1
Совсем не похож на многоженца: на Юрия Гальцева сегодня больно смотреть
Люди простились с Лазаревым в Театре Армии: провожали громкими аплодисментами и слезами
Вызывает лишь смех: 3 женщины по знаку Зодиака, которые не умеют флиртовать
В советскую актрису были влюблены тысячи мужчин: удивитесь, какого негодяя выбрала в супруги
Кровь с молоком: иностранцы потеряли дар речи, увидев раздобревшую Федорову
Из сказочного лебедя в белую ворону: Волочкова в молодости была жуть как хороша
Позорит Пугачеву: только посмотрите, что вытворяет молодая жена Преснякова (пикантное видео)
У Саши из «Универа» была мама: вот как выглядит бывшая миллиардера Сильвестра
Жуткие брови, когти вместо ногтей: дочь Киркорова от известной певицы называют гадким утенком
Гайдай хотел, чтобы Шуриком был этот актер: сейчас все видят его и хохочут
Зря перешла дорогу: Успенская разоблачила алчную Собчак на всю страну
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить