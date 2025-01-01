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Фантастическая четверка: Первые шаги
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2025, США, боевик, приключения, фантастика
Как приручить дракона
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2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
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2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
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2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
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2025, Россия, семейный
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
Материалистка
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2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
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Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
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2025, США, спорт
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Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода
Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя
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