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Карлос Каррера
Карлос Каррера
Carlos Carrera
О персоне
Фильмография
Карлос Каррера
Carlos Carrera
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Дата рождения
18 августа 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Карлоса Карреры
Родился 18 августа 1962 года. Мехико, Мексика.
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Фильмография Карлоса Карреры
Тайный мир Анны
анимация, приключения
2017, Мексика
6.0
Тайна отца Амаро
драма, мелодрама
2002, Мексика / Испания / Аргентина / Франция
6.0
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