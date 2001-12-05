Действие фильма разворачивается в первый послевоенный год в атмосфере снова обретенной свободы и новых надежд на будущее. Действие раскрывает отношение маленького Эди к двум авторитетам в его жизни — отцу и учителю Гниздо. Игорь Гниздо — учитель, укрощающий класс разбушевавшихся озорников, которые довели свою предыдущую учительницу до сумасшедшего дома. Строгими методами, частью которых являются очень гибкая розга и увлекательные рассказы о военных впечатлениях, он смог успокоить класс, а своим примером — заслужить его любовь и восхищение. Восхищение Гниздо вызывает и у женщин, которых очаровывает своим шармом, что ставит под угрозу его учительскую карьеру.
|8 мая 1992
|Великобритания
|1 октября 1993
|Румыния
|1 октября 1993
|США
|8 августа 1991
|Чехословакия