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Постер фильма Начальная школа
Постер фильма Начальная школа
Постер фильма Начальная школа
Рейтинги
7.8
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3 постера
Киноафиша Фильмы Начальная школа

Начальная школа

Obecná skola 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в первый послевоенный год в атмосфере снова обретенной свободы и новых надежд на будущее. Действие раскрывает отношение маленького Эди к двум авторитетам в его жизни — отцу и учителю Гниздо. Игорь Гниздо — учитель, укрощающий класс разбушевавшихся озорников, которые довели свою предыдущую учительницу до сумасшедшего дома. Строгими методами, частью которых являются очень гибкая розга и увлекательные рассказы о военных впечатлениях, он смог успокоить класс, а своим примером — заслужить его любовь и восхищение. Восхищение Гниздо вызывает и у женщин, которых очаровывает своим шармом, что ставит под угрозу его учительскую карьеру.

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1991
Премьера онлайн 5 декабря 2001
Премьера в мире 8 августа 1991
Дата выхода
8 мая 1992 Великобритания
1 октября 1993 Румыния
1 октября 1993 США
8 августа 1991 Чехословакия
Другие названия
Obecná skola, The Elementary School, Älskade magister, Általános iskola, Die Volksschule, Elementary School, Escuela primaria, La communale, La scuola elementare, Lições de Infância, Los dueños del colegio, Obecná škola, Obična škola, Poikaluokan vintiöt, Szkoła podstawowa, Το δημοτικό σχολείο, Начальная школа, 青青校樹
Режиссер
Ян Сверак
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
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