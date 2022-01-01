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Похитители носков Похитители носков
Киноафиша Фильмы Похитители носков Отзывы о мультфильме «Похитители носков»
The Oddsockeaters / Lichozrouti Похитители носков 2018 / Словакия / Хорватия / Чехия
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Отзывы о мультфильме «Похитители носков»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Наверное, каждый из нас хоть раз задумывался о том, куда девается второй носок из пары. Оказывается, всё просто – в наших квартирах живут таинственные и невидимые для большинства людей создания, называющие себя носкоедами. Так и в маленьком чешском городке, где разворачиваются события мультфильма «Похитители носков», их много. Главный герой, маленький синевато-голубой в полоску носкоед Хихлик живёт вместе со своим дедушкой Ламором в одном доме с самой обычной семьёй и учится у…

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