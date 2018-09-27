«Похитители носков»: Рецензия Киноафиши

Носок к носку

Наверное, каждый из нас хоть раз задумывался о том, куда девается второй носок из пары. Оказывается, всё просто – в наших квартирах живут таинственные и невидимые для большинства людей создания, называющие себя носкоедами. Так и в маленьком чешском городке, где разворачиваются события мультфильма «Похитители носков», их много. Главный герой, маленький синевато-голубой в полоску носкоед Хихлик живёт вместе со своим дедушкой Ламором в одном доме с самой обычной семьёй и учится у старшего родственника простым правилам – никогда не брать второй носок из пары: такое у маленьких существ нехитрое моральное правило. Но когда дедушка умирает (носкоеды в этом случае просто растворяются в воздухе), Хихлику предстоит покинуть свой дом и встретиться со своим дядей – Большим Боссом, которые раньше устраивал лихие рейды по ограблению магазинов. К несчастью, у криминального авторитета есть свой собственный противник – его бывший подельник Дедерон, начавший красть оба носка сразу, не оставляя ничего людям, основал банду носкорезов – и им придётся встретиться лицом к лицу.

Кадр из фильма «Похитители носков»

Этот чешский мультфильм с нехитрым, но милым концептом – экранизация детской одноименной книжки, написанной Павелом Шрутом и иллюстрированной Галиной Миклиновой: они же и создали анимационную версию своей истории, где выступили сценаристом и режиссёром соответственно. Книга, кстати, уже переводилась на русский язык пару лет назад. Примерно тогда же в Чехии вышло продолжение – так что если мультфильм будет интересен своей целевой аудитории, то сиквел очень даже вероятен. Сами носкоеды выглядят и нарисованы максимально тёплыми (учитывая, что они сами по форме и фактуре похожи на носки) и душевными – они наделены всеми человеческими качествами, такими как доброта, сострадание, помощь, любопытство, не исключая и негативные – главарь носкорезов думает исключительно о наживе. Детям, безусловно, будет интересно наблюдать за ними, а вот у взрослых могут возникнуть вопросы: рисовка этих милых выдуманных персонажей сделана на уровне, но всё городское окружение достаточно примитивно, включая анимацию воды. Разумеется, мультфильму есть что предложить маленьким зрителям – мало того, что история поучительная и добрая, так она еще и напоминает адаптацию криминальных фильмов под аудиторию «6+»: противостояние двух группировок, предательства, переход с одной стороны на другую, потасовки крохотных шерстяных существ. Кроме того, это ещё и музыкальный фильм – пусть песни и не засядут в вашей голове после просмотра, они не режут слух и хорошо дополняют образ носкоедов.

Кадр из фильма «Похитители носков»

Ещё одно правило существ – держаться к людям близко, но не слишком: единственный человеческий персонаж – немного безумный профессор, зацикленный на том, чтобы раскрыть всему миру глаза на существование носкоедов: видят их только одиночки или чудаки. Галина Миклинова и Павел Шрут написали хорошую детскую книжку и сделали неплохую экранную адаптацию: этот мультфильм вряд ли оставит равнодушным ребёнка, простимулировав его фантазию и заставив представить, что под его ногами существует дивный невидимый мир. К сожалению, «Похитители носков» при всей своей теплоте и здорово придуманных существах не предлагают ничего принципиального нового – здесь ни одной темы или сюжетного хода, который до этого нельзя было встретить во многих других произведениях. Этот неплохой мультфильм не встанет в один ряд с лучшими представителями жанра, но может стать неплохой альтернативной осенней непогоде: кутайтесь в пальто потолще и не забывайте надевать тёплые носки.

Марат Шабаев

В российском прокате с 27 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Похитители носков»