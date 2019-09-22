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Киноафиша Фильмы Yesterday Отзывы о фильме «Yesterday»
Yesterday Yesterday 2019 / Великобритания
7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Yesterday»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Вы когда-нибудь мечтали попасть в мир, где только вы знаете какую-нибудь гениальную песню? Тогда её можно выдать за свою и заслужить восхищение миллионов поклонников. Именно так и происходит с героем фильма Yesterday. Талантливый, но не очень удачливый музыкант Джек Малик уже почти решил бросить музыку, ведь его поддерживает только беззаветно влюблённая помощница Элли. Но в какой-то момент по всему миру отключается электричество, и герой попадает под автобус. Очнувшись, он узнаёт, что весь мир…

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Nadezhda Kuzmina 22 сентября 2019, 17:29
Оценка
Идея классная! Несколько пунктов прям вообще супер. Но фильм почему то не цепляет. Не знаю почему;и песни отличные и голос хорош, но все как то не интересно. Возможно из-за главного героя. Лично мне не очень понравилось, что главную роль дали индусу. Против индийцев ничего не имею, но битлз и Индия...Как то это все не вяжется. Мне было скучно.
22 сентября 2019, 17:29 Ответить
kamal.gaji 24 сентября 2019, 07:08
Идея, задумка фильма отличная! Но блин он нудноват чего то не хватает ! 4/10
24 сентября 2019, 07:08 Ответить
Кристель Хохлова 24 сентября 2019, 22:28
Оценка
Хороший,добрый с юмором фильм...местами плосковат,но вполне приятно смотреть, теперь на недельку жучков включу в плейлист)))
24 сентября 2019, 22:28 Ответить
Екатерина Казакова 25 сентября 2019, 10:17
Классный фильм с приятным послевкусием. Отличная музыка и исполнение :) Кейт МакКиннон бесподобна в роли продюсера!
25 сентября 2019, 10:17 Ответить
Pavel Sivak 26 сентября 2019, 10:05
в ответ на сообщение Nadezhda Kuzmina от 22 сентября 2019, 17:29
Надежда, вы правда считаете, что в "против индийцев ничего не имею" и "не очень понравилось, что главную роль дали индусу" - это не стыдно?
26 сентября 2019, 10:05 Ответить
Danila Bagrov 29 сентября 2019, 10:09
в ответ на сообщение Pavel Sivak от 26 сентября 2019, 10:05
Оценка
Здесь по фильму высказываться надо, а не людям нотации читать! Фильм гавно!
29 сентября 2019, 10:09 Ответить
tanita_ru 30 сентября 2019, 15:13
Оценка
Фильм не понравился. Главная идея его примитивна. Никакой особенной драмы у героев так и не происходит. Игра главного героя (актерская) не понравилась: либо актер плохой, либо роль так написана, что там играть нечего.
Надо было поверить отзывам ) Есть ощущение бессмысленно потраченого времени (и денег).
30 сентября 2019, 15:13 Ответить
Евгений Ивашинников 2 октября 2019, 15:45
Оценка
Хороший спокойный фильм, само то для просмотра с девушкой. Прекрасная музыка.
2 октября 2019, 15:45 Ответить
Андрей 14 октября 2019, 13:55
Оценка
интересная идея фильма и в целом, фильм хороший!
игра актёров не фантастическая, но смотреть приятно, как будто ты в хорошем театре!
англичане вообще молодцы - этот фильм в очередной раз отражает больше души и искусства, а не спецэффекты и бюджеты.
рекомендую к просмотру.
8 баллов из 10ти!
14 октября 2019, 13:55 Ответить
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