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Вы когда-нибудь мечтали попасть в мир, где только вы знаете какую-нибудь гениальную песню? Тогда её можно выдать за свою и заслужить восхищение миллионов поклонников. Именно так и происходит с героем фильма Yesterday. Талантливый, но не очень удачливый музыкант Джек Малик уже почти решил бросить музыку, ведь его поддерживает только беззаветно влюблённая помощница Элли. Но в какой-то момент по всему миру отключается электричество, и герой попадает под автобус. Очнувшись, он узнаёт, что весь мир…