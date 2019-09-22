Вы когда-нибудь мечтали попасть в мир, где только вы знаете какую-нибудь гениальную песню? Тогда её можно выдать за свою и заслужить восхищение миллионов поклонников. Именно так и происходит с героем фильма Yesterday. Талантливый, но не очень удачливый музыкант Джек Малик уже почти решил бросить музыку, ведь его поддерживает только беззаветно влюблённая помощница Элли. Но в какой-то момент по всему миру отключается электричество, и герой попадает под автобус. Очнувшись, он узнаёт, что весь мир…
Надо было поверить отзывам ) Есть ощущение бессмысленно потраченого времени (и денег).
игра актёров не фантастическая, но смотреть приятно, как будто ты в хорошем театре!
англичане вообще молодцы - этот фильм в очередной раз отражает больше души и искусства, а не спецэффекты и бюджеты.
рекомендую к просмотру.
8 баллов из 10ти!
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