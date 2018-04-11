Халеф, 2018

Турецкий режиссер Мурат Дюзгюноглу мало известен и для российского, и для турецкого зрителя — этот фильм стал его дебютной картиной. Для работы в фильме он привлек также еще не известных в России молодых турецких актеров: в фильме снялись Мухаммет Узунер («Однажды в Анатолии», «Великолепный век»), Гюлер Октен, Мохаммад Кангёрен («Операция «Арго»), Бюлент Дюзгюноглу, Бирсен Дюрюлю («Любовь похожа на тебя») .

Фильм рассказывает нам историю маленького мальчика, который возвращается к матери в деревню. Однако семейное воссоединение омрачает тень старой трагедии — много лет назад погиб старший брат мальчика, и семья все еще справляется с горем. После возвращения главный герой находит в деревне странного человека, который представляется как Халеф. Он утверждает, что представляет собой реинкарнацию погибшего брата и начинает вмешиваться в жизнь семьи.