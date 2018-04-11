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Халеф Халеф
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Халеф, 2018

2018 / Турция
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Турецкий фильм про встречу героя с реинкарнацией погибшего старшего брата
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Причины посмотреть Факты О фильме

Турецкий режиссер Мурат Дюзгюноглу мало известен и для российского, и для турецкого зрителя — этот фильм стал его дебютной картиной. Для работы в фильме он привлек также еще не известных в России молодых турецких актеров: в фильме снялись Мухаммет Узунер («Однажды в Анатолии», «Великолепный век»), Гюлер Октен, Мохаммад Кангёрен («Операция «Арго»), Бюлент Дюзгюноглу, Бирсен Дюрюлю («Любовь похожа на тебя») .

Фильм рассказывает нам историю маленького мальчика, который возвращается к матери в деревню. Однако семейное воссоединение омрачает тень старой трагедии — много лет назад погиб старший брат мальчика, и семья все еще справляется с горем. После возвращения главный герой находит в деревне странного человека, который представляется как Халеф. Он утверждает, что представляет собой реинкарнацию погибшего брата и начинает вмешиваться в жизнь семьи.

- Фильм является дебютом режиссера Мурата Дюзгюноглу

Приехав в матери в деревню, Махир обнаруживает в родном доме необычного гостя. Мужчина представляется Халефом и утверждает, что является реинкарнацией его давно погибшего старшего брата.

5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 11 апреля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Мурат Дюзгюноглу
В ролях
Гюлер Октен
Мухаммет Узунер
Мухаммет Узунер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Халеф 2 постера
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