Мария Кон Marija Kohn
Мария Кон

Marija Kohn

Дата рождения
7 августа 1934
Возраст
83 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
16 июля 2018
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Путешественник

Популярные фильмы

В пути 6.9
В пути (2010)
Год обезьяны 6.8
Год обезьяны (2018)
Cervantes from the Small Town 6.7
Cervantes from the Small Town (1982)

Фильмография Мария Кон

Жанр
Год
Год обезьяны 6.8
Год обезьяны Godina majmuna
комедия, фэнтези 2018, Косово / Македония / Сербия / Словения
Подмастерье Хлапич 5.4
Подмастерье Хлапич Segrt Hlapic
приключения, семейный 2013, Хорватия
В пути 6.9
В пути Na putu
драма 2010, Германия / Босния и Герцеговина / Австрия / Хорватия
Cervantes from the Small Town 6.7
Cervantes from the Small Town Servantes iz Malog Mista
комедия 1982, Югославия
