Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мария Кон
Marija Kohn
Киноафиша
Персоны
Мария Кон
Мария Кон
Marija Kohn
Дата рождения
7 августа 1934
Возраст
83 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
16 июля 2018
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Путешественник
Популярные фильмы
6.9
В пути
(2010)
6.8
Год обезьяны
(2018)
6.7
Cervantes from the Small Town
(1982)
Фильмография Мария Кон
Жанр
Все
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2018
2013
2010
1982
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.8
Год обезьяны
Godina majmuna
комедия, фэнтези
2018, Косово / Македония / Сербия / Словения
5.4
Подмастерье Хлапич
Segrt Hlapic
приключения, семейный
2013, Хорватия
6.9
В пути
Na putu
драма
2010, Германия / Босния и Герцеговина / Австрия / Хорватия
6.7
Cervantes from the Small Town
Servantes iz Malog Mista
комедия
1982, Югославия
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667