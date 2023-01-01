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Три лица Три лица
Киноафиша Фильмы Три лица Три лица, 2018: актеры и роли
Se rokh Три лица 2018 / Иран
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Три лица, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джафар Панахи Джафар Панахи Jafar Panahi
В ролях
Бехназ Джафари Бехназ Джафари Behnaz Jafari Джафар Панахи Джафар Панахи Jafar Panahi
Непослушная
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