Наша рецензия

Иранский режиссёр Джафар Панахи представил в Каннах свой новый фильм «Три лица», который получил на Каннском фестивале приз за лучший сценарий. Сам он, конечно, не смог лично присутствовать на красной дорожке, так как с 2010 года находится под домашним арестом по обвинению в распространении антиправительственной пропаганды. Более того, постановщику законом запрещено снимать кино, однако за последние годы он умудрился тайно передать уже четыре свои работы на кинофестивали, а его…