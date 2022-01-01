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Три лица Три лица
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Se rokh Три лица 2018 / Иран
6.7 Оцените
12 голосов
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Отзывы о фильме «Три лица»

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Иранский режиссёр Джафар Панахи представил в Каннах свой новый фильм «Три лица», который получил на Каннском фестивале приз за лучший сценарий. Сам он, конечно, не смог лично присутствовать на красной дорожке, так как с 2010 года находится под домашним арестом по обвинению в распространении антиправительственной пропаганды. Более того, постановщику законом запрещено снимать кино, однако за последние годы он умудрился тайно передать уже четыре свои работы на кинофестивали, а его…

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