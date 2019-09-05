Наша рецензия

Красавицам-китаянкам в России жить тяжело. А натурам творческим – и подавно. Потому что когда красавице-китаянке срочно нужно хоть с кем-нибудь переспать – переспать у нее ни с кем не выходит. А ведь она и песенок альбом записала, и картину нарисовала, и голенькая во всех позах на фотосессии повертелась… И даже килограмм винограда перед камерой томно скушала – а не получается переспать, хоть реви. (Она, собственно, и ревет). И ведь не олигарха девушка жаждет: ей, по…