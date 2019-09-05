Красавицам-китаянкам в России жить тяжело. А натурам творческим – и подавно. Потому что когда красавице-китаянке срочно нужно хоть с кем-нибудь переспать – переспать у нее ни с кем не выходит. А ведь она и песенок альбом записала, и картину нарисовала, и голенькая во всех позах на фотосессии повертелась… И даже килограмм винограда перед камерой томно скушала – а не получается переспать, хоть реви. (Она, собственно, и ревет). И ведь не олигарха девушка жаждет: ей, по…
В рамках 40-го Московского Международного Кинофестиваля(ММКФ) 21 апреля 2018 годасостоялась премьера фильма “Ню”, первой режиссерской работы актрисы и певицы- Ян Гэ. Фильм вошел в конкурсную программу фестиваля и за день до премьеры, на пресс-показе, вызвал огромный ажиотаж. В связи с чем было принято решение сделать еще один дополнительный показ фильма (став единственной картиной, показанной для прессы дважды). Однако в этот раз желающих оказалось куда меньше. Почему?
Начать стоит с того, кто, собственно, такая Ян Гэ. А она- фрик. Вернее так может показаться, взглянув на нее одним глазком, ведь, надо отдать ей должное, образ эпатажной дивы получился довольно целостным. Но это только внешняя оболочка. Ведь такое мнение первого знакомства рушится ровно в ту секунду, когда девушка начинает говорить. Много, по-детски эмоционально, допуская ошибки и совершенно не чураясь этого. Режиссер и сама не скрывает того, что выглядит как 16-летняя девочка, отчего люди не всегда способны воспринимать её всерьёз. С этого конфликта, пожалуй, и начинается история появления фильма в каком-то смысле. Желание доказать сомневающимся свою состоятельность и многогранность несомненно присутствовало как один из мотиваторов при создании фильма. В студенчестве Ян Гэ уехала из родного Китая в Россию по программе обмена и живет здесь до сих пор. До выхода “Ню” она уже успела заявить о себе как актриса театра, участвуя в постановках Гоголь-центра ; актриса кино, снявшись в последних громких отечественных картинах “Экипаж” Николая Лебедева и “Притяжение” Федора Бондарчука; а также как певица, став финалисткой шоу “Голос”. Не пренебрегая этим опытом, Ян Гэ всецело применила его для реализации себя в новом качестве- режиссера. Ведь помимо непосредственного создания фильма, она также исполнила в нем главную роль, написала музыку, которую сама же и исполнила.
Первые впечатления от фильма оказались в большинстве своём не противоречивыми, а, скорее, исключительно негативными. Зал, переполненный прессой, продолжал пустеть на протяжении всего показа. Некоторые критики объяснили это различием в мировоззрениях, прежде всего в силу возраста (встретить на ммкф кинокритика моложе сорока практически невозможно). Некоторые при виде обнаженных тел ставили штамп “прокачено Кириллом Серебрянниковым” и уходили. Некоторые зрители озаглавили картину как «пиздострадания 16-летнего подростка»(на момент начала съёмок Ян Гэ было 27 лет). Другие и вовсе сделали для себя один единственный вывод- никогда не иметь дел с китайцами. Сложнее всего на последующей пресс-конференции удавалось настроить коммуникацию между журналистами и съемочной группой. Несмотря на хорошее знание языка и возможность говорить на русском почти без акцента, Ян Гэ не всегда улавливала суть вопроса и отвечала невпопад. Оператор картины была смущена настолько, что даже с микрофоном осталась не услышана половиной зала. Тем самым довольно иронично был проиллюстрирован один из посылов фильма «Ню»- невозможность понять друг друга в полной мере в силу культурных различий(в данном контексте- языка). В целом обстановка сложилась крайне сложная, и здесь, разумеется, нельзя не учесть ошарашенность журналистов от увиденного.
стоит упомянуть, что весь фильм был снят с бюджетом 0 рублей, на одном лишь энтузиазме. Второй важный момент- не стоит воспринимать этот шаг как один из многих последующих. Всему виной душевный порыв, а не желание смены деятельности. Ян Гэ объясняет создание фильма двумя причинами- невозможностью сдерживать в себе накопившиеся мысли и возможным отъездом обратно в Китай навсегда. Третий пункт- на протяжении полутора лет Ян Гэ тщательно скрывала свой новый вид деятельности ото всех. Стараясь абстрагироваться от возможного гнета, о процессе съемок знали только сами участники.
Так что получился своего рода дружеский проект очень личного характера. «Я сняла этот фильм лишь для одного человека», - утверждает режиссер. Однако на вопрос, будет ли фильм показан ему лично, Ян Гэ ответила отрицательно. Тем самым мотивация режиссёра отправить его на фестиваль остается не совсем ясна.
В основу фильма заложена реальная история из жизни режиссёра. Перед зрителем предстаёт картина страдающий от неразделенной любви молодой девушки. Обещая вечную любовь и поддержку, молодой человек не сдерживает обещания, блокируя все способы связи с ним. Тем самым это сподвигает героиню на поиски своеобразной замены, способной заполнить пустоту и заглушить боль от утраты любимого человека.
Этот фильм- Письмо. Интимное, но не лишенное комизма. Используя элемент «скайпа», руша четвертую стену, режиссёр не даёт зрителю забыть главного- сотни зрителей могут увидеть фильм, влюбиться в него, возненавидеть- неважно. Если же ее Письмо не дойдёт до конкретного адресата- миссия провалена? Во время Презентации фильма, Ян Гэ практически кричала о том, что если бы не сняла фильм- умерла. И если отдавать такой чрезмерной эмоциональности должное- станет ясно, что Письмо это было отправлено, в общем-то, в никуда. Кто-то предпочитает бить тарелки, спасаясь от ярости, другие пытаются заглушить ненависть наркотиком. Если же ты ощущаешь себя человеком искусства- нет лучшего варианта, чем переработка эмоционального опыта в нечто творческое. Письмо отправлено. Режиссёр, полная счастья в глазах, стоит на сцене, подтверждая свою значимость творческой личности. .
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