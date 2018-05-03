«Ню»: Рецензия Киноафиши

Монашка в активном поиске

Красавицам-китаянкам в России жить тяжело. А натурам творческим – и подавно. Потому что когда красавице-китаянке срочно нужно хоть с кем-нибудь переспать – переспать у нее ни с кем не выходит. А ведь она и песенок альбом записала, и картину нарисовала, и голенькая во всех позах на фотосессии повертелась… И даже килограмм винограда перед камерой томно скушала – а не получается переспать, хоть реви. (Она, собственно, и ревет). И ведь не олигарха девушка жаждет: ей, по правде сказать, совершенно без разницы, с кем кувыркаться-то. И не разврату ради – исключительно в терапевтических целях. Ибо страдает она от большой и чистой любви, а случайный секс в такой ситуации – единственно верный выход…

Кадр из фильма «Ню»

Нет фестиваля, который бы отказался от «фильмов с перчиком»: ажиотаж на их показах увеличивается в разы. Но так как Ларсы фон Триеры и Абделатифы Кешиши в наши края не больно-то едут, то Московскому фестивалю приходится довольствоваться чем Бог послал. В прошлом году, например, нам был послан Вадим Перельман с его сагой о трех нимфах легкого поведения и нелегкой судьбы (речь о «Купи меня», разумеется). А в 2018-м в конкурсную программу каким-то волшебным образом прорвался фильм «Ню» китаянки Ян Гэ, которая уже лет десять живет в России. Что, вы не знаете, кто такая Ян Гэ?! Э, батенька, да вы отстали от жизни!

Ян Гэ

Ян Гэ – финалистка двух крупных шоу («Минута славы» и «Голос»), а также на редкость пробивная натура. Вокальные данные у нее, скажем так, специфические, однако с энергетикой и с эпатажем проблем у девушки нет. Что ее и спасает. Ведь поп-культура наша (да и не наша тоже) давно свернула на ту дорогу, где имидж исполнителя важнее его творчества. Другими словами, если некий Мистер Икс по какой-то причине публике интересен, то его книги, диски (а также их качество) – вопрос десятый. Пусть у певца десять лет нет нового шлягера (как у Димы Билана, к примеру): пока он нравится девочкам, на его концертах будет аншлаг. И пусть Оля Бузова не великий писатель: пока ее имя полощут светские хроникеры, её романы будут становиться бестселлерами. В такой ситуации пиарить свои песенки – не самый разумный выбор. Гораздо выгоднее пиарить саму себя.

Кадр из фильма «Ню»

Именно этим Ян Гэ и занимается. Кто-то уже назвал «Ню» часовым рекламным роликом ее альбома. Неправда! «Ню» – это рекламный ролик самой Ян Гэ. По форме он напоминает видеоблог: певица сидит перед камерой и исповедуется. Мол, проблемы у меня с личной жизнью, ищу с кем бы переспать и никак не могу найти. Исповедь сдобрена эстрадными песенками и чередуется со сценами в клубе, в постели, в коровнике и так далее. Иногда это даже красиво, иногда эффектно (в распоряжении Ян Гэ был не самый плохой оператор). Иногда слезам девушки хочется верить – рыдает в камеру она вполне искренне. Но! Точно так же искренне рыдают/рыдали напоказ и участники «Дома-2» и «За стеклом». А «Ню» – что-то вроде киноверсии тех самых реалити-шоу. Только героиня в данном случае всего одна.

Ян Гэ на 40-м Московском Международном Кинофестивале

Вот Ян Гэ эротично колышет вино в бокале, вот она томно кладет в рот виноградинку… А вот она на сцене поет, вот картину рисует (которую потом смачно облизывает), вот целуется с подружкой-фотографом, вот голенькая с одним парнем, вот голенькая с другим… Другими словами, функции у «Ню» две: показать свою «королеву» во всех позах и ракурсах, а также явить миру ее богатый внутренний мир. Для тех же, кто сомневается в праведности ее намерений, в фильме есть песня со словами «Я не шлюха, я просто монашка» (другое название «С кем спать?» – кстати, клип на этот мега-хит легко найти в интернете). В общем, «Ню» предельно эгоцентричен – и, несмотря на самоиронию, инфантилен до крайности (если бы не постельные сцены, можно было бы подумать, что барышне в кадре 13 лет).

Ян Гэ на 40-м Московском Международном Кинофестивале

Тем не менее, полулюбительская картина Ян Гэ все-таки выстрелила: Москва хоть и не верит слезам, но Московский фестиваль верит и даже призы дает. Фильм «Ню» получил специальный приз жюри «Серебряный Святой Георгий» и пару поощрительных премий. Так что в данном случае секрет успеха оказался предельно прост: надо лишь раздеться догола и прорыдать миру о своей несчастной женской судьбе. Кстати, на пресс-конференции ЯнГэ расплакалась и сказала, что до сих пор не верит, что попала в конкурс. Мол, на такое она и не рассчитывала. Ну, мы тоже ждали чего-то еще, если уж честно. Как бы то ни было, «фильм с перчиком» свою задачу выполнил – сенсация состоялась.

Вера Алёнушкина