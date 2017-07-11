Проект «Бабушка», 2017

Фильм-исследование о трёх парнях, которые примиряются с семейным наследием, постигая невероятные жизни своих бабушек: английской шпионки, танцовщицы из нацисткой Германии и венгерской коммунистки, выжившей в Холокосте. В то время как парни мотаются по Европе, их бабушки совершают виртуальное путешествие по волнам своей памяти. Беседы с внуками возвращают их в пору юности, и нам открываются трансцендентные связи, существующие между этими поколениями. Фильм как будто нащупывает язык, с помощью которого поколение 21-го века может сохранить ценности века 20-го. Затрагивая тему традиционных ценностей вместе с некоторыми табуированными историческими, фильм демонстрирует «дух времени», который движет взрослеющими молодыми людьми. Премьера фильма прошла на старейшем фестивале документального кино «Dok Leipzig» в Германии, где ленте достался Приз за выдающийся восточно-европейский фильм. Вскоре после этого венгерские кинокритики признали картину лучшей в категориях «Документальный фильм» и «Лучший монтаж». Показ на «ДОКере» будет для фильма первым в России и пройдет при поддержке Венгерского культурного центра в Москве. После показа — встреча с автором, режиссером и продюсером Балинтом Ревесом.