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В оригинале фильм называется просто «Стокгольм», в России – «Однажды в Стокгольме». Оба варианта по непонятным причинам избегают прямо называть тему, которой картина посвящена. В основе сюжета – реальное событие, которое произошло в августе 1973 года. Бежавший из тюрьмы преступник захватил здание шведского Kreditbanken, взял в заложники четверых его сотрудников и пытался диктовать полиции свои условия. Несмотря на то, что одно из них было выполнено (в банк…