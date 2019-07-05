В оригинале фильм называется просто «Стокгольм», в России – «Однажды в Стокгольме». Оба варианта по непонятным причинам избегают прямо называть тему, которой картина посвящена. В основе сюжета – реальное событие, которое произошло в августе 1973 года. Бежавший из тюрьмы преступник захватил здание шведского Kreditbanken, взял в заложники четверых его сотрудников и пытался диктовать полиции свои условия. Несмотря на то, что одно из них было выполнено (в банк…
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о захвате заложников в стокгольмском банке, после которого появился знаменитый термин "стокгольмский синдром". Причем, судя по википедии, события описаны в фильме довольно близко к тому, что было на самом деле. Не без драматизации конечно, но это к лучшему.
В центре сюжета сразу три героя. Грабитель банка (Итан Хоук), который вовсе и не собирался грабить банк, а изначально шел на захват заложников, чтобы выдвинуть требование об освобождении из тюрьмы своего друга-сокамерника. Служащая стокгольмского банка (шведка Нуми Рапас, звезда "Девушки с татуировкой дракона" и его продолжений), ставшая заложницей. И жесткий и холодный, но хитрый и проницательный начальник полиции шведской столицы (Кристофер Хейердал, племянник того самого ученого и путешественника).
В этом треугольнике и происходят основные конфликты. Герой Хоука безбашенный, но по природе своей добрый человек. Поначалу он даже скрывает свою личность, ведь полиция знает его как облупленного и не повелась бы на его блеф, пойдя он на него под своей личиной. Ему приходится балансировать между имиджем беспощадного бандита для полиции и добродушного парня для заложников и самого себя. В конце ему придется сделать выбор - готов ли он стать тем за кого себя выдает. Ответ на это вопрос окажется немного сложнее, чем просто да или нет.
Героиня Рапас во многих отношениях интересней. Она заложница, а у нее муж-недотепа и дети. Ей умирать никак нельзя. Но полиция готова пойти на жертвы среди заложников, лишь бы не выпускать преступника. И это можно понять, оказавшись на свободе, психопат может поубивать гораздо больше людей. Об этом у героини происходит занимательный, имевший место в действительности, телефонный разговор с премьер-министром Швеции Улофом Пальме. И, как это ни странно, имея диаметрально противоположные взгляды оба оказываются правы. Такая позиция властей и мягкость преступника толкает ее на сторону последнего вплоть до соучастия.
Начальник полиции - очередное воплощение Жеглова. У такого комиссара вор будет сидеть в тюрьме любой ценой. Даже если из-за этого погибнут невинные люди. Но он не закостенелый полицай. Кроме строгих принципов у него есть острый ум. И наблюдать за его работой приятно. Такой персонаж больше подошел бы фильму про шпионов, но и здесь он смотрится вполне органично.
Несмотря на то, что все три героя сильно отличаются друг от друга и имеют противоположные интересы, никого из них нельзя назвать отрицательным персонажем. За всех переживаешь и болеешь одновременно за всех.
Кому-то может показаться, что в некоторых моментах фильм учит как брать заложников и что делать, чтобы избежать штурма, но это не так. Он, скорее показывает, что на любую хитрость бандитов стражи порядка придумают свой ответ и всех накажут. В конце концов, даже профессиональные преступники знают меньше, чем те, кто всю жизнь их ловит. Несмотря на обмен опытом в тюрьмах, личную сообразительность и т.д., полиция все равно обладает гораздо большими знаниям и средствами.
В целом же картина является интересной и приятной. В ней грамотно выдержаны темп и ритм, что не так просто, когда все действия происходят в интерьерах. Это не "Грабитель" Хайзенберга с его эффектными сценами ограблений и ждать экшна здесь не стоит. "Однажды в Стокгольме" ближе к "Похищению Фредди Хайнекена", который интересно показывает изнанку похищения знаменитого пивовара. Ну и конечно не стоит проводить параллели с "Однажды в Америке", как это попытались сделать прокатчики, переделав оригинальное название "Стокгольм". Несмотря на сложность "стокгольмского синдрома" как психологического явления здесь нет особой драмы. Да и авторы не очень-то упирают на психологизм. Это просто легкий фильм.
С технической точки зрения, лента снята хорошо. Оператор играет с цветами, красиво выстраивает кадр - глаз радуется. Не совсем понятно почему киноакадемия Канады дала фильму приз за лучший адаптированный сценарий. В титрах указано, что фильм основан на статье в журнале Нью-Йоркер. Но, видимо, такое тоже считается адаптацией.
4 из 5.
Фильм можно посмотреть, как легкое кино. Захватывающий, но не слишком глубокий фильм на серьезную тему.
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