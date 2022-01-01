Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Детлеф Редингер

Детлеф Редингер

Detlev Redinger
Детлеф Редингер
Детлеф Редингер Detlev Redinger
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
11 февраля 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Детлефа Редингера

Родился 11 февраля 1949 года. Германия.

Фильмография Детлефа Редингера
Храброе сердце. Заговор в королевстве
Храброе сердце. Заговор в королевстве
анимация, приключения 2017, Германия / США
4.0
Храброе сердце
Храброе сердце
семейный, приключения, анимация 2013, Германия
5.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Приложение киноафиши