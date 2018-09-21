«Храброе сердце. Заговор в королевстве»: Рецензия Киноафиши

От безработицы не скрыться даже в сказке

В кино и мультипликации уже давно пытаются перерабатывать известные сказочные мотивы, подстраивать их под современные реалии, переосмыслять с учетом того, какие изменения сейчас происходят в обществе и какие проблемы действительно волнуют зрителей или, по крайней, что им может показаться занятным. Стоит вспомнить только «Малефисенту», «Красавицу и Чудовище» с Эммой Уотсон в роли Белль и т.п. Конечно, не всегда сказочные трансформации получаются удачными, не всегда сценаристы и режиссеры идут до последнего, переписывая ту или иную историю, и порой наступают на грабли, что хотели обойти. В «Распрекрасном принце», вышедшем в российский прокат этим летом, например, попытались взглянуть на то, кто же такой этот знаменитый избавитель принцесс от всяческих напастей, ведь принцы так часто появляются лишь перед финальными титрами и так мало отличаются друг от друга. В итоге мультфильм о том, кто мало присутствует в кадре, попался в свои же сети, не решившись сделать один из самых непростых шагов, на который способен мультик, обращающийся к гендерной проблематике – с антагонистом (точнее, антагонисткой) мультипликаторы заморачиваться не стали.

Кадр из фильма «Храброе сердце. Заговор в королевстве»

Создатели немецкого мультипликационного фильма «Храброе сердце. Заговор в королевстве» тоже решили показать зрителям то, что нередко не попадает в их поле зрения при просмотре мультфильмов. Судьба прекрасного принца здесь, правда, осталась в стороне, как и сам принц, хотя принцесса в этой сказке все-таки есть, как и огнедышащие чудовища. Просто спасать ее надо разве что от самой себя – не самая она покладистая и добрая на белом свете королевская дочка. Фокус в «Заговоре…» сделан на том, как осуществляется управление королевством, что из себя представляет король и кто те персонажи, что изо дня в день несут службу, находясь при правителе и исполняя его приказы и постановления. Рыцари в мультике беспокоятся о том, как бы их не уволили, полицейские переживают из-за тех же проблем. Простые жители, к сожалению, тоже волнуются за свои рабочие места – завод-то закрывается. Главный экономист королевства постоянно находится в подсчетах и искренне сочувствует подданным короля. И все они подвержены влиянию со стороны прессы – навязчивый репортер раз за разом выдвигает предположения, звучащие едва ли не как готовое решение всех проблем. Один заговор по принципу «Мы не знаем, куда ведут добрые намерения, и готовы на многое, потому что боимся завтрашнего дня» запускает череду столкновений и борьбу за власть.

Кадр из фильма «Храброе сердце. Заговор в королевстве»

Герои «Храброго сердца. Заговор в королевстве» все сплошь сотканы из противоречий, здесь вряд ли можно разглядеть хотя бы одного исключительно положительного или отрицательного персонажа. Герой, грезящий о мире во всем и мире и готовый на все, чтобы оправдать надежды и мечты своего покойного отца, незаметно для самого себя становится продажным. Казавшиеся совсем недавно жалкими персонажи в момент оборачиваются безжалостными узурпаторами. А тот, кто с первого взгляда представал оторванным от реальности и не способным к состраданию, вдруг жертвует своими интересами ради справедливости. В общем, материала для социальной драмы в мультфильме достаточно, при этом его герои способны не один раз обмануть зрительские ожидания, совершая ошибку за ошибкой и пытаясь худо-бедно исправить ситуацию. Кстати, среди персонажей «Заговора» кого только нет. Приведение здесь дружит с роботом и одушевленными инструментами, кухонная утварь разгуливает по улицам, а клоны или реплики ряда моделей роботов штампуются на фабрике. Мир «Заговора» ‒ мир, где волшебство и наука переплелись и практически неотличимы друг от друга, как не различить в мультфильме природу и технику.

Кадр из фильма «Храброе сердце. Заговор в королевстве»

«Храброе сердце. Заговор в королевстве» является продолжением ленты 2013 года. Если вы ее не видели, то не беда – сиквел смотрится как вполне самостоятельное произведение и особой присказки не требует. Отсылка к «Храброй сердцем» и фильму «Храброе сердце» Мела Гибсона с Мелом Гибсоном в главной роли в российском названии мультфильма не имеет ничего общего с оригинальным немецким «Ritter Rost». В «Храбром сердце. Заговор в королевстве» есть много заходов, способных заинтересовать взрослых, пришедших с детьми в кино, и предсказуемым этот детский мультик не назовешь. Ждать от него искрометного юмора, конечно, не стоит, как не стоит надеяться, что лента после сложности поставленных вопросов не свернет на тропинку хэппи-энда и быстрого решения проблем.

Елена Громова

В российском прокате с 20 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Храброе сердце. Заговор в королевстве»