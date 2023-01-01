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Военно-полевой госпиталь
Военно-полевой госпиталь, 1970: актеры и роли
MASH
Военно-полевой госпиталь
1970 / США
7.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Военно-полевой госпиталь, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен
Robert Altman
В ролях
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
Эллиотт Гулд
Elliott Gould
Том Скеррит
Tom Skerritt
Сэлли Келлермен
Роберт Дювалл
Robert Duvall
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