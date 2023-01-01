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Военно-полевой госпиталь
Киноафиша Фильмы Военно-полевой госпиталь Военно-полевой госпиталь, 1970: актеры и роли
MASH Военно-полевой госпиталь 1970 / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Военно-полевой госпиталь, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен Роберт Олтмен Robert Altman
В ролях
Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Эллиотт Гулд Эллиотт Гулд Elliott Gould Том Скеррит Том Скеррит Tom Skerritt Сэлли Келлермен Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall
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