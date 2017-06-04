Хокусай, 2017

Новаторская документальная картина, погружающая зрителя в загадочный мир величественных образов японского мастера.



Самая знаменитая работа Хокусая, «Большая волна в Канагаве», растиражирована так же повсеместно, как и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Это произведение и «Тридцать шесть видов Фудзи» изменили мировое искусство, вдохновив европейских художников Клода Моне, Винсента Ван Гога и Пабло Пикассо на создание своих шедевров. Влияние творческого наследия Хокусая ощущается и по сей день.



Фильм рассказывает о творческом пути японского мастера. Крупнейшие английские исследователи, чьи профессиональные комментарии представляют бесспорную искусствоведческую ценность, поведают российскому зрителю о драматичной жизни Хокусая и раскроют тайны его творчества. О новаторстве мастера, жившего в XVIII-XIX веках в изолированной от западного мира Японии, рассуждают в фильме виднейшие художники современности.