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Хокусай
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Hokusai: Old Man Crazy to Paint

Хокусай, 2017

2017 / Великобритания / Япония / США
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Новаторская документальная картина, погружающая зрителя в загадочный мир величественных образов японского мастера.

Самая знаменитая работа Хокусая, «Большая волна в Канагаве», растиражирована так же повсеместно, как и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Это произведение и «Тридцать шесть видов Фудзи» изменили мировое искусство, вдохновив европейских художников Клода Моне, Винсента Ван Гога и Пабло Пикассо на создание своих шедевров. Влияние творческого наследия Хокусая ощущается и по сей день.

Фильм рассказывает о творческом пути японского мастера. Крупнейшие английские исследователи, чьи профессиональные комментарии представляют бесспорную искусствоведческую ценность, поведают российскому зрителю о драматичной жизни Хокусая и раскроют тайны его творчества. О новаторстве мастера, жившего в XVIII-XIX веках в изолированной от западного мира Японии, рассуждают в фильме виднейшие художники современности.

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 4 июня 2017
Возраст 12+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Патрисия Уитли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хокусай 2 постера
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