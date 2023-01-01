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Анна и волки
Анна и волки, 1973: актеры и роли
Ana y los lobos
Анна и волки
1973 / Испания
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Анна и волки, 1973: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карлос Саура
Carlos Saura
В ролях
Джеральдин Чаплин
Geraldine Chaplin
Фернандо Фернан Гомес
Fernando Fernan Gomez
Хосе Мария Прада
José María Prada
Хосе Виво
José Vivó
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