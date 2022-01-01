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Земля: Один потрясающий день Земля: Один потрясающий день
Киноафиша Фильмы Земля: Один потрясающий день Отзывы о фильме «Земля: Один потрясающий день»
Earth: One Amazing Day Земля: Один потрясающий день 2017 / Великобритания
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Отзывы о фильме «Земля: Один потрясающий день»

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Всего лишь один день из жизни планеты. История не о ком-то конкретно, не о супергерое, спасающем мир, а просто о существах, населяющих Землю. С восходом солнца часть из них только ложится спать, но всё же большинство оживает именно после рассвета. И у каждого живого существа своя судьба. Ежедневно кто-то совершает настоящий подвиг, спасая себя или сородичей, или гибнет в лапах хищников, для которых охота — тоже залог выживания. С помощью удивительно красивых съёмок, музыки и кратких…

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