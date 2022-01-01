Наша рецензия

Всего лишь один день из жизни планеты. История не о ком-то конкретно, не о супергерое, спасающем мир, а просто о существах, населяющих Землю. С восходом солнца часть из них только ложится спать, но всё же большинство оживает именно после рассвета. И у каждого живого существа своя судьба. Ежедневно кто-то совершает настоящий подвиг, спасая себя или сородичей, или гибнет в лапах хищников, для которых охота — тоже залог выживания. С помощью удивительно красивых съёмок, музыки и кратких…