Фильмы
Земля: Один потрясающий день
Постеры фильма «Земля: Один потрясающий день»
Постеры фильма «Земля: Один потрясающий день»
Создатель «Острых козырьков» вместе с Netflix выпускает новую «бомбу» уже этой осенью: теперь не в Бирмингеме, а в Дублине
97% свежести на RT: критики в восторге от 2 сезона «Миротворца» — наконец-то известно, когда сериал увидят простые люди
«Ужас, от которого холодеет кровь»: у этого триллер 92% свежести — вы же не думаете, что просто так?
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз
Редкий турдизи, где героиня ломает жанровые рамки: «Меня зовут Фарах» заслуженно получил 8 баллов — реплики разбирают на цитаты
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю
Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
